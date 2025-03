Réorganisation des unités administratives : ce que prévoit le projet de résolution

>> Mars 2025, le mois marqué par des décisions cruciales

>> Le PM salue les efforts de provinces du Sud dans la réorganisation administrative

>> Réunion de la permanence du Comité du Parti de l’AN sur la révision de la Constitution

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

Selon le projet de résolution, les critères de restructuration des unités administratives provinciales et communales sont alignés sur les six critères clés précédemment examinés et approuvés par le Politburo du Parti.

Ces critères couvrent la superficie naturelle; la taille de la population; les facteurs historiques, culturels, religieux et ethniques; les caractéristiques géo-économiques (y compris la situation géographique, l’envergure et le niveau de développement économique); les facteurs géopolitiques; et les considérations de défense et de sécurité nationales.

Le projet prévoit également que les unités administratives isolées et peu connectées aux unités administratives adjacentes, ainsi que celles revêtant une importance particulière pour la défense et la sécurité nationales, ne seront pas soumises à une réorganisation obligatoire.

Sur la base de ces critères, 52 unités administratives de niveau provincial doivent être réorganisées, comprenant quatre villes - Hai Phong, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang et Cân Tho, et 48 provinces - Hà Nam, Hung Yên, Vinh Phuc, Bac Ninh, Thai Binh, Hai Duong, Nam Dinh, Ninh Binh, Bac Kan, Thai Nguyên, Phu Tho, Bac Giang, Hoa Binh, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bai, Hà Giang, Ninh Thuân, Quang Tri, Phu Yên, Quang Binh, Quang Ngai, Khanh Hoa, Dak Nông, Tây Ninh, Binh Duong, Binh Thuân, Binh Phuoc, Bà Ria - Vung Tàu, Bên Tre, Bac Liêu, Vinh Long, Hâu Giang, Trà Vinh, Tiên Giang, Soc Trang, Dông Thap, An Giang, Long An, Cà Mau, Quang Nam, Binh Dinh, Dak Lak, Dông Nai, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Dông et Kiên Giang.

Photo : Hoàng Hùng/VNA/CVN

Dans le même temps, 11 provinces et villes sous l’autorité centrale sont exclues de la restructuration. Elles comprennent Hanoï, Huê, Lai Châu, Diên Biên, Son La, Lang Son, Cao Bang, Quang Ninh, Thanh Hoa, Nghê An et Hà Tinh.

Au niveau communal, 9.996 des 10.035 unités administratives du pays subiront une restructuration. Le projet de résolution prévoit qu’à la suite de la restructuration, le nombre de communes et de quartiers dans chaque province et ville diminuera d’au moins 70%, et d’au plus 75%, par rapport au nombre total actuel d’unités administratives de niveau communal dans cette province/ville.

Le projet énonce également le principe selon lequel la réorganisation des unités administratives doit être liée à la réforme et à la rationalisation de l’appareil du système politique afin de garantir un fonctionnement efficace et efficient. Cette démarche doit capitaliser sur le potentiel et les avantages des localités, élargir l’espace de développement, promouvoir la décentralisation et renforcer l’autonomie et la responsabilité des administrations locales.

En outre, la réorganisation doit être menée en parallèle avec la restructuration du personnel administratif, en mettant l’accent sur l’amélioration de la qualité des fonctionnaires, des agents de l’État et des employés publics à tous les niveaux.

VNA/CVN