Le Vietnam présente des signes positifs de croissance économique durable

Photo : VNA/CVN

Les organisations internationales et les entreprises apprécient hautement les bons résultats de l'économie au cours des huit premiers mois de l'année.

En hui premier mois de l’année, le Vietnam a attiré plus de 20,52 milliards d'USD d'investissements directs étrangers (IDE), soit une augmentation de 7% sur un an.

Au cours de cette période, le décaissement des IDE a été estimé à 14,15 milliards d'USD, soit une augmentation de 8% par rapport à la même période de 2023. Il s'agit du capital décaissé le plus élevé depuis huit mois au cours des cinq dernières années.

La macroéconomie est fondamentalement stable, l'inflation est contrôlée, les principaux équilibres sont garantis, le déficit budgétaire de l'État, la dette publique et la dette extérieure sont bien inférieures à la fourchette autorisée.

L'indice des prix à la consommation (IPC) sur huit mois a augmenté de 4,04% sur la même période, dans le cadre du niveau de contrôle visé par l'Assemblée nationale.

En particulier, les moteurs de croissance du côté de la demande se sont redressés de manière plus positive, a affirmé le vice-ministre Trân Quôc Phuong.

Le ministère du Plan et de l'Investissement a proposé un certain nombre de tâches clés pour septembre et le quatrième trimestre 2024, notamment la priorité donnée aux ressources pour améliorer les mécanismes, les politiques et les lois, créer un environnement favorable et ouvert et attirer des projets d'investissement de haute technologie à grande échelle ; l'élimination complète des difficultés et des obstacles, en particulier les questions juridiques, de tous les projets afin de maximiser la libération des ressources restantes pour la croissance et le développement ; la promotion et le renouvellement des moteurs de croissance traditionnels que sont l'investissement, la consommation et les exportations ; la promotion de nouveaux moteurs de croissance issus de l'économie numérique, de la transformation numérique, de la transformation verte...

VNA/CVN