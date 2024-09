De belles perspectives pour les exportations de noix de coco fraîches en Chine

Selon Cao Ba Dang Khoa, vice-président et secrétaire général de l'Association vietnamienne de la noix de coco (Vietnam Coconut Association), la demande de noix de coco fraîches est actuellement en forte augmentation en Chine et sur d’autres marchés tels que l’Inde ou le Moyen-Orient... Selon ses prévisions, cette année, les exportations nationales de noix de coco fraîches devraient atteindre 250 millions d'USD.

Nguyên Quôc Manh, directeur adjoint du Département de la production végétale du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a estimé que la Chine était un marché vaste et potentiel avec une population importante et une énorme demande de produits agricoles, dont la noix de coco fraîche.

La signature du protocole sur les exigences phytosanitaires pour les noix de coco fraîches vietnamiennes exportées vers la Chine aidera les professionnels de la filière à avoir un accès plus important à ce marché, a-t-il indiqué.

Lorsque les noix de coco fraîches seront officiellement exportées vers un grand marché comme la Chine, la valeur du produit augmentera grâce à une forte demande. Cela contribuera également à stabiliser les prix sur le marché national, en évitant les baisses pendant la saison des récoltes.

Selon le Département de la production végétale, le Vietnam se classe actuellement au 6e rang, derrière les Philippines, l'Indonésie, l'Inde, le Brésil et le Sri Lanka, dans la liste des dix pays ayant la plus grande superficie et la plus grande production de noix de coco au monde. Le pays dispose actuellement d'environ 200.000 ha, avec une production de 2,1 millions de tonnes.

Les provinces avec de grandes superficies de cocoteraies sont Bên Tre avec 79.100 ha, Trà Vinh avec 27.400 ha, Tiên Giang avec 22.500 ha, Vinh Long avec 10.800 ha...

Cependant, selon Cao Ba Dang Khoa, les agriculteurs cultivent de nombreux types de noix de coco, de sorte que les fruits ont des qualités et des tailles différentes. Par conséquent, il est difficile d’acheter des quantités suffisantes de produits ayant une qualité homogène au services des exportations.

Selon Cao Ba Dang Khoa, l'accès au marché chinois, ainsi que la demande croissante d'autres marchés, exigent que les coopératives orientent les agriculteurs vers la culture de noix de coco adaptées au marché cible. Il est également nécessaire aux localités de définir clairement des orientations pour développer des cultures adaptées aux exportations.

Selon Lê Van Dông, directeur adjoint du Service de l’agriculture et du développement rural de Trà Vinh, cette province méridionale compte neuf zones de culture avec plus de 1.240 ha répondant aux demandes du Protocole sur les exigences phytosanitaires pour les noix de coco fraîches vietnamiennes exportées vers la Chine. Les organes compétents locaux aident activement les agriculteurs à répondre aux exigences d’exportation.

En outre, selon des spécialistes, il faut que les localités continuent de mettre en œuvre des politiques visant à inciter les entreprises à investir dans le développement de la production, et à favoriser la formation de chaînes de production dans cette filière.

