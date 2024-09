Les IDE décaissés en huit mois atteignent leur plus haut niveau en cinq ans

Environ 14,15 milliards d'USD d'investissements directs étrangers (IDE) ont été décaissés au cours des huit premiers mois de cette année, en hausse de 8% sur un an, marquant le plus haut niveau pour une période de huit mois au cours des cinq dernières années, selon l'Agence d'investissement étranger relevant du ministère du Plan et de l'Investissement.

>> Des capitaux d'IDE de haute qualité continuent d'affluer au Vietnam

>> Bac Ninh : nette augmentation en valeur et en volume des projets

>> Le Vietnam attire de nombreux investisseurs étrangers grâce à sa stabilité

Photo : Minh Hung/VNA/CVN

En même périod, le Vietnam a enregistré un total de 20,52 milliards d'USD de capital IDE, soit une augmentation de 7% par rapport à la même période de l'année dernière.

Sur le total, près de 12 milliards d'USD ont été enregistrés pour 2.247 nouveaux projets, en hausse de 27% en valeur et de 8,5% en nombre de projets. Le capital supplémentaire pour 926 projets existants a dépassé 5,7 milliards d'USD, en hausse respectivement de 4,9% et de 14,8%. Dans le même temps, les investissements étrangers par apport de capitaux et prise de participations dans des entreprises locales ont diminué de 40,9% pour atteindre près de 2,81 milliards d'USD.

Les investisseurs étrangers ont investi dans 18 des 21 secteurs économiques nationaux, dont l'industrie manufacturière et de transformation en tête avec près de 14,17 milliards d'USD, soit plus de 69% du total enregistré et une augmentation de 7,4% par rapport à l'année précédente. Elle est suivie par l'immobilier (3,36 milliards d'USD) et le secteur de la vente en gros et au détail (844,9 millions d'USD).

Parmi les 94 pays et territoires qui ont investi au Vietnam entre janvier et août, Singapour est arrivé en tête avec plus de 6,79 milliards d'USD tandis que Hong Kong (Chine) s'est classé deuxième avec 2,4 milliards de d'USD, en hausse de 75,5% et de 43,7% sur un an, respectivement.

La province de Bac Ninh, dans le Nord du pays, a été le plus grand bénéficiaire d'IDE avec près de 3,47 milliards d'USD, soit 16,9% du total et une augmentation de 2,94 fois par rapport à la même période de l'année dernière. Elle a été suivie par la province de Quang Ninh et Hô Chi Minh-Ville, avec respectivement près de 1,78 milliard d'USD et plus de 1,76 milliard d'USD.

Au 31 août, il y avait 41.142 projets d'IDE valides d'une valeur de 491,39 milliards d'USD au Vietnam, dont environ 311,33 milliards d'USD avaient été décaissés.

VNA/CVN