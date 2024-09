L'excédent commercial de Dông Nai atteint 4,2 milliards d'USD en huit mois

Au cours de la période de huit mois, la province a expédié pour environ 15,5 milliards d'USD de produits à l'étranger et en a importé pour 11,3 milliards d'USD, soit une augmentation de 8,6% et de 8,7% par rapport à la même période l'année dernière, respectivement. Elle a bénéficié d'une augmentation du nombre de commandes de grands partenaires commerciaux tels que les États-Unis, l'Europe et la Chine.

En outre, les prix de la plupart des exportations, en particulier la noix de cajou, le café et le poivre, ont augmenté, contribuant à la hausse des recettes d'exportation.

L’indice de production industrielle de la province a augmenté de 7,37% par rapport à la même période de l’année dernière, avec une croissance solide observée dans des secteurs tels que le tabac (8,5%), l’habillement et le textile (7,6%), le cuir et les produits connexes (6,7%), les produits en caoutchouc et en plastique (10,7%) et les équipements électriques (10%).

Pour le reste de l’année, la province continuera de mettre en œuvre des mesures visant à éliminer les goulets d’étranglement pour les entreprises, ainsi qu’à les aider à accéder aux ressources de crédit, à élargir les marchés d’exportation et à tirer parti des accords commerciaux.

