Le Vietnam, une économie de marché à orientation socialiste

Le modèle de l’économie de marché à orientation socialiste se caractérise par une économie de marché moderne, ouverte sur le monde et fonctionnant selon les règles du marché, tout en étant régulée par un État de droit socialiste sous la direction du Parti communiste vietnamien. Il se réfère à la maxime “Pour un peuple prospère, un pays puissant, démocratique, équitable et civilisé“, tout en s’adaptant aux diverses étapes du développement du pays.

Photo : VNA/CVN

Au Vietnam, le concept d’économie de marché à orientation socialiste a été officiellement introduit lors du IXe Congrès national du Parti communiste vietnamien en avril 2001. Le XIIe Congrès du Parti (janvier 2016) a enrichi cette approche en précisant que l’économie de marché à orientation socialiste du Vietnam est une économie moderne, fonctionnant selon les règles du marché tout en intégrant les principes du socialisme adaptés aux différentes phases de développement socio-économique du pays.

Règles et engagements

Le document du XIIIe Congrès national (janvier 2021) souligne l’importance d’un perfectionnement institutionnel complet et cohérent de l’économie de marché à orientation socialiste. Cela comprend l’approfondissement de la compréhension du modèle économique, la levée des obstacles, ainsi que la construction d’une économie indépendante et autonome tout en renforçant son intégration internationale, comme l’a noté l’économiste Nguyên Minh Phong : “Notre objectif est +Pour un peuple prospère, un pays puissant, démocratique, équitable et civilisé+. C’est ce que nous cherchons à atteindre avec une économie de marché à orientation socialiste. En d’autres termes, l’économie vietnamienne respecte toutes les règles et engagements internationaux tout en mettant l’accent sur le bien-être de la population, car ce sont eux qui sont au cœur du développement“.

Grâce aux orientations stratégiques mentionnées, l’économie nationale a connu des avancées remarquables. Pour le Dr. Nguyên Duc Kiên, le Vietnam a réussi à perfectionner ses institutions pour permettre un fonctionnement fluide de son économie de marché. Actuellement, le système juridique vietnamien, surtout depuis l’adoption de la Constitution de 2013, est en grande partie conforme aux normes et aux engagements internationaux. Aucune organisation internationale, qu’elle soit multilatérale ou bilatérale, n’a signalé que le pays ne respectait pas ses engagements. Il a également atteint rapidement ses objectifs en matière de lutte contre la pauvreté, veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte.

Six facteurs

Un autre signe de la transition rapide du Vietnam d’une économie centralisée vers une économie de marché est la croissance des entreprises privées. D’après le Dr. Cân Van Luc, membre du Conseil consultatif national en politique financière et monétaire, la contribution du secteur privé à l’économie nationale est considérable. “Entre 2016 et 2021, le secteur privé a représenté en moyenne 46% du PIB du Vietnam. On prévoit que ce taux atteigne 55% d’ici 2025“, a-t-il indiqué.

En outre, le marché financier vietnamien connaît une croissance rapide, avec une augmentation marquée de la capitalisation boursière au fil du temps. Jusqu’en août dernier, 73 pays ont reconnu le statut d’économie de marché du Vietnam, y compris de grandes puissances telles que le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, le Japon et la République de Corée.

Le Dr. Công Pham, professeur en économie à l’Université Deakin (Australie), souligne que le Vietnam est une économie de marché. Depuis son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2007, il a signé plusieurs accords de libre-échange multilatéraux et bilatéraux, y compris ceux de nouvelle génération avec des normes importantes, tels que l’Accord de libre-échange Vietnam - Union européenne (EVFTA) et l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP). Ces textes ont permis au Vietnam de s’intégrer plus profondément dans l’économie mondiale, marquée par une concurrence accrue, et l’ont encouragé à adopter des pratiques de concurrence libre.

Le Vietnam est une économie de marché, si l’on prend en compte le rythme des réformes qu’il a entreprises depuis le Dôi moi (Renouveau) en 1986 jusqu’à aujourd’hui, estime le Dr. Công Pham. Selon l’expert, le pays est passé rapidement d’une économie planifiée à une économie de marché, comme en témoigne l’émergence d’entreprises privées. Il a noté que le secteur privé s’est développé parallèlement à la réduction du nombre d’entreprises publiques grâce à l’actionnarisation des petites et moyennes entreprises. Il souligne six facteurs qui prouvent que le Vietnam est une économie de marché :

Primo, le secteur privé a connu une croissance rapide et représente désormais près de 45% du PIB, contribue à un tiers du budget de l’État, fournit 40% du capital d’investissement et emploie 85% de la main-d’œuvre du pays.

Secundo, le Vietnam a réformé la Loi sur les investissements étrangers et a attiré plus de 18 milliards d’USD d’investissements directs étrangers (IDE) au cours des sept premiers mois de 2024.

Tertio, il a développé un environnement de marché compétitif dans divers secteurs.

Quarto, le cadre juridique a évolué pour soutenir la croissance du secteur privé, avec la promulgation des Lois sur la protection de la propriété intellectuelle, sur les entreprises et sur les investissements. Ces textes, introduits au milieu des années 2000 et révisés à plusieurs reprises, sont devenues cruciaux pour créer un environnement transparent, remarque le Dr. Công Pham.

Quinto, le marché financier vietnamien se développe rapidement, avec une augmentation significative de la capitalisation boursière ces dernières années.

Sexto, le programme national cible de réduction de la pauvreté pour 2021-2025 vise à réduire le taux de pauvreté de 1% à 1,5% par an en moyenne. Selon le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, le taux de pauvreté devrait être d’environ 0,9% d’ici fin 2025.

Photo : VNA/CVN

Réalité objective

Le ministère de l’Industrie et du Commerce regrette que, le 2 août dernier, le département américain du Commerce (DAC) ait publié une conclusion selon laquelle, bien que de nombreux changements positifs aient été enregistrés dans l’économie vietnamienne ces derniers temps, il ne reconnaît toujours pas le Vietnam comme un pays à économie de marché. Cela signifie que les entreprises domestiques exportant des produits vers le marché américain continueront d’être discriminées dans les enquêtes antidumping et antisubventions américaines, et que les coûts réels de leur production ne seront toujours pas reconnus, mais devront utiliser la “valeur de remplacement“ d’un pays tiers pour calculer la marge de dumping.

Si le DAC examinait objectivement et équitablement les dossiers et les pratiques au Vietnam, il serait en mesure de reconnaître que le Vietnam est déjà une économie de marché, comme le reconnaissent 73 autres économies.

Au cours des 20 dernières années, l’économie vietnamienne a connu des changements et des développements remarquables. Ces changements ont été clarifiés dans plus de 20.000 pages d’informations et de documents que le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce a envoyées au DAC, démontrant les progrès considérables du Vietnam sur les six critères fixés par le département lorsqu’il envisage la reconnaissance d’un pays à économie de marché.

Les arguments fournis par le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce au DAC démontrent également de manière complète et cohérente que le niveau de mise en œuvre de ces six critères par le Vietnam est au moins égal, voire supérieur, à celui réalisé par d’autres pays reconnus comme économies de marché. Par conséquent, sur la base des critères spécifiques du droit américain, la reconnaissance du pays en tant qu’économie de marché est une réalité objective et équitable.

Ledit ministère remercie les 41 organisations, individus et associations d’affaires et commerciales américaines qui ont exprimé leur ferme soutien à la reconnaissance du Vietnam en tant qu’économie de marché, y compris des organisations et individus représentant des entreprises américaines telles que l’Association nationale agricole des États-Unis, la Chambre de Commerce américaine, le Conseil d’affaires États-Unis – ASEAN et l’Association américaine des ventes au détail, dont - il souhaite continuer à recevoir l’assistance.

Thê Linh - VNA/CVN