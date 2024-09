Le PM appelle à accélérer la croissance en 2024 et 2025 avec des solutions prioritaires

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé le 7 septembre aux ministères, agences et localités de mettre en œuvre des tâches et solutions prioritaires afin de stimuler la croissance cette année et l’année prochaine, compensant ainsi la lenteur des années précédentes due aux impacts du COVID-19.

Présidant une réunion périodique à Hanoï, le Premier ministre a déclaré que la situation socio-économique au cours des huit premiers mois de cette année était meilleure que celle de la période correspondante de l'année dernière, dans tous les domaines, créant ainsi une dynamique de développement pour les années à venir.

Photo : VNA/CVN

Soulignant à la fois les opportunités et les défis à venir dans un contexte d'incertitudes mondiales, le dirigeant a demandé aux ministères, aux agences et aux localités de redoubler d'efforts et de mettre en place des politiques de réponse appropriées et des solutions flexibles pour accomplir les tâches fixées par le Parti et l'État et de gérer rapidement les problèmes émergents.

Le chef du gouvernement a exhorté la Banque d'État du Vietnam à se concentrer sur la stabilité du taux de change, la réduction du taux d'intérêt sur les prêts, la facilitation de l'accès au crédit pour les habitants et les entreprises et la poursuite du programme de crédit au logement social.

Les ministères et agences doivent mettre en œuvre de manière concertée des solutions pour contrôler l'inflation et œuvrer pour garantir la stabilité du marché et des prix, en particulier les prix du pétrole et du gaz, des biens essentiels, du logement et de l'alimentation, a-t-il déclaré, ajoutant que les frais de scolarité et les prix de l'électricité, de l'éducation et les services d’examens médicaux et de traitement ne devraient pas augmenter simultanément.

Pham Minh Chinh a assigné des tâches spécifiques aux ministères des Finances, du Plan et de l'Investissement, des Transports, de l'Industrie et du Commerce, et de la Construction, soulignant la nécessité de renouveler les moteurs de croissance traditionnels tout en promouvant de nouveaux moteurs tels que la transformation numérique, l'innovation et les sciences et les technologies.

Une plus grande attention devrait être accordée aux questions socioculturelles et environnementales, a-t-il déclaré, soulignant la nécessité de surveiller de près l'évolution des catastrophes naturelles, en particulier le super typhon Yagi.

Photo : VNA/CVN

Il a déclaré que le gouvernement avait créé une mission de travail dans la ville portuaire de Hai Phong au Nord pour charger les travaux de prévention et de contrôle du typhon Yagi, et qu'un certain nombre de ministres et de vice-ministres avaient été envoyés dans les localités, en particulier dans les villes et provinces côtières, pour se joindre à cette mission.

Le Premier ministre a également évoqué la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, les affaires extérieures, l'utilisation des accords de libre-échange conclus et l'accélération des négociations pour de nouveaux accords.

Il a été rapporté lors de la réunion que la situation socio-économique du pays s'était améliorée en août et au cours des huit derniers mois. Notamment, le nombre de touristes internationaux au Vietnam au cours des huit mois a atteint près de 11,4 millions, en hausse de 45,8% sur un an.

Les recettes totales du budget de l'État entre janvier et août ont atteint 78,5% des prévisions, soit une augmentation de 17,8% sur un an et les décaissements d'investissements publics ont atteint 40,49% des prévisions.

Le pays a également attiré 20,52 milliards d'USD d'investissements directs étrangers (IDE), dont 14,15 milliards d'USD ont été décaissés, en hausse de 8%, le niveau le plus élevé des cinq dernières années.

VNA/CVN