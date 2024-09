Forum d'affaires Vietnam - Suède 2024 à Stockholm

>> Le président Tô Lâm reçoit l'ambassadrice de Suède

>> L'ambassadrice de Suède au Vietnam reçoit un insigne

>> Création de l’Association des experts vietnamiens en sciences et technologies en Suède

Photo : VNA/CVN

Placé sous le thème "Transformation numérique, transition énergétique et innovation : coopération pour un avenir durable", l'événement visait à faciliter la collaboration entre entreprises vietnamiennes et suédoises dans divers secteurs.

Les participants comprenaient l'ambassadeur du Vietnam en Suède, Trân Van Tuân ; la directrice générale de la politique commerciale au ministère suédois des Affaires étrangères, Camilla Mellander ; et le vice-président du Comité populaire de la ville de Hai Phong, Lê Khac Nam ; ainsi que des représentants des entreprises des deux pays.

Ces cinq dernières décennies, les deux pays ont maintenu des liens solides et mutuellement bénéfiques dans les domaines politique, économique, scientifique et culturel. En particulier, le commerce et les investissements bilatéraux ont considérablement augmenté, mais il reste un grand potentiel de coopération supplémentaire dans la transformation numérique et la transition énergétique.

L'ambassadeur Trân Van Tuân a souligné que l'économie vietnamienne était de plus en plus portée par la numérisation, l'économie numérique contribuant à hauteur de 16,5% au PIB en 2023. Il a noté que les deux pays pourraient grandement bénéficier de l'expertise de la Suède en matière de technologie et d'innovation.

Photo : VNA/CVN

Le forum a été l'occasion de débats sur les opportunités et les défis dans des domaines tels que la transformation numérique, la transition énergétique et l'innovation.

Les participants ont convenu que grâce à une coopération étroite, le Vietnam et la Suède peuvent devenir des leaders dans les économies numérique et verte, donnant l'exemple en matière de développement durable.

À cette occasion, plusieurs protocoles d'accord ont été signés, dont un entre l'Office du commerce du Vietnam et Business Sweden, visant à renforcer la promotion du commerce et la coopération commerciale entre les deux pays.

En outre, le Département de l'Industrie et du Commerce de la ville de Hai Phong a signé un protocole d'accord avec le port de Göteborg pour étendre la coopération logistique.

VNA/CVN