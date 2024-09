Le Vietnam, un pôle économique de premier plan dans l'ASEAN

Le Vietnam est l'une des économies à la croissance la plus rapide d'Asie du Sud-Est, avec un potentiel prometteur et des facteurs macroéconomiques favorables tels qu'une population jeune, une main-d'œuvre qualifiée et des ressources naturelles abondantes, selon le vice-président et directeur général de l’United Overseas Bank (UOB), basée à Singapour, Wee Ee Cheong.

>> Les exportations de produits électroniques affichent une croissance à deux chiffres

>> Le Vietnam, leader régional dans l'expansion du commerce électronique

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence annuelle "Gateway to ASEAN" organisée le 6 septembre à Hô Chi Minh-Ville par l’UOB, Wee Ee Cheong a déclaré que le Vietnam avait bénéficié de changements dans la chaîne d'approvisionnement mondiale et des accords de libre-échange, ce qui avait conduit à une augmentation significative des investissements directs étrangers (IDE) pour établir des niveaux record. En outre, le pays est un marché clé pour la production d'équipements électroniques, a-t-il estimé.

Phan Van Mai, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que le Vietnam en général et la mégapole du Sud en particulier s'efforçaient de rattraper les tendances de développement communes du monde et de la région en matière de développement de l'économie circulaire, de l'économie numérique et de l'économie verte.

Il a ajouté qu'avec son rôle et sa position, Hô Chi Minh-Ville était toujours prête à coopérer et à créer des conditions favorables pour que les partenaires viennent investir et organiser des activités de production et commerciales sur son sol.

Photo : VNA/CVN

Plusieurs experts ont convenu d’estimer que le Vietnam avait bénéficié plus ou moins de la réorganisation des marchés d'exportation mondiaux. Plus précisément, il attire à l’heure actuelle des investissements substantiels dans divers secteurs, la fabrication et la transformation restant la principale cible des IDE, représentant plus de 72% du capital enregistré total en 2023. Cela correspond à la tendance de longue date selon laquelle le Vietnam devient une destination clé pour les industries manufacturières en raison de ses coûts de main-d'œuvre compétitifs, de ses infrastructures de plus en plus améliorées et de ses politiques favorables aux entreprises.

En termes de main-d'œuvre, le marché du travail vietnamien avait connu une évolution positive en 2023, le taux de chômage ayant été ramené à 2,28%. La population active avait atteint 52,4 millions de personnes, ce qui continuait d'attirer les investisseurs étrangers.

En tant que maillon crucial de la chaîne d'approvisionnement mondiale, le Vietnam est devenu une destination de prédilection pour les groupes cherchant à diversifier leurs activités manufacturières dans un contexte d'incertitudes mondiales, de restructuration de la chaîne d'approvisionnement. Victor Ngo, directeur général de l'UOB Vietnam, a déclaré qu'au sein de la région ASEAN, le Vietnam se distinguait comme une porte d'accès à la région. Son emplacement stratégique, sa population nombreuse et jeune et ses politiques favorables aux entreprises font du pays une destination attrayante pour les entreprises qui cherchent à exploiter le potentiel de croissance de l'ASEAN.

C'est la première fois que l'UOB organise sa conférence annuelle "Gateway to ASEAN" au Vietnam, attirant la participation de 600 délégués qui sont des experts, des chefs d’entreprises et des partenaires commerciaux en provenance des pays de l'ASEAN, de Chine et de Hong Kong (Chine).

VNA/CVN