Quang Ninh : des parcs industriels massivement occupés

>> Faire de Quang Ninh une destination extraordinaire en toute saison

>> Quang Ninh : une destination sûre, conviviale et hospitalière

Depuis la construction en 1997 de la zone industrielle (ZI) de Cai Lân, première du genre dans la province, Quang Ninh compte désormais 15 ZI. Parmi celles-ci, huit sont particulièrement bien exploitées, regroupant plus de 120 investisseurs, principalement dans les industries manufacturières et de fabrication. Ces entreprises contribuent à une augmentation de 3% à 5% du Produit intérieur brut de la province.

Photo : VNA/CVN

Les ZI de Hai Yên (ville de Mong Cai) et de Texhong (district de Hai Hà) dans la province de Quang Ninh, ont réalisé d’importants investissements pour perfectionner leurs infrastructures techniques. C’est pour cette raison qu’elles ont attiré 31 investisseurs, qui y ont construit des usines, créant ainsi 16.000 emplois. Dans la ville de Ha Long, les ZI de Cai Lân et Viêt Hung ont séduit 41 investisseurs.

Quang Yên, une destination prisée

La cité municipale de Quang Yên abrite quatre ZI, soit le plus grand nombre de la province, avec en tête la ZI de Dông Mai, qui compte 26 projets développés par des investisseurs étrangers. Le taux d’occupation a atteint 86,05%.

Le parc industriel de Sông Khoai à Quang Yên suscite un grand intérêt de la part des investisseurs internationaux. La phase 1 du parc industriel de Sông Khoai a permis de lancer 16 projets d’investissement direct étranger (IDE) avec un capital enregistré de près de 2,5 milliards d’USD. Le taux d’occupation a atteint 100%.

Parmi les projets phares dans la ZI de Sông Khoai, figurent les deux usines FECV Foxconn Quang Ninh et FMMV Foxconn Quang Ninh de la société Foxconn Singapore Pte Ltd, au capital total de près de 200 millions d’USD. La première se concentre sur la fabrication et l’assemblage de composants électroniques, de chargeurs électriques et de contrôleurs de charge pour véhicules électriques. La deuxième fabrique et traite des composants et des moules pour les produits des technologies de l’information et de la communication.

Texte et photo : Thê Linh - VNA/CVN