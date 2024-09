Économie vietnamienne : faits marquants sur le marché des capitaux

Intitulé "Atteindre de nouveaux sommets sur le marché des capitaux", le rapport de la BM reconnaît la résilience de l'économie vietnamienne dans le contexte de défis mondiaux croissants. Le PIB a augmenté de 6,4% au premier semestre 2024 par rapport à la même période de l'année dernière, supérieur aux 5% enregistrés au premier semestre 2023, et ce grâce à la reprise des exportations de produits transformés, à l’investissement et à la consommation plus élevés.

La croissance des échanges commerciaux a contribué à la reprise progressive de la demande intérieure. En termes de production, les secteurs de la fabrication et de la transformation, les industries de services liées à l'exportation et au tourisme ont enregistré une croissance élevée.

Cependant, le rapport indique également que l’économie n’a pas encore retrouvé le chemin de la croissance comme avant la pandémie de COVID-19. Selon la BM, même si elle se redresse, la croissance des dépenses de consommation et des investissements du secteur privé reste inférieure au niveau enregistré avant la pandémie.

"Au premier semestre, l'économie vietnamienne a bénéficié de la reprise de la demande d'exportation", a analysé Sebastian Eckardt, chef du service Macroéconomie, Commerce et Investissement de la Banque pour l'Asie de l'Est et le Pacifique. Selon lui, "pour maintenir la dynamique de croissance d'ici la fin de l'année et dans les années à venir, les autorités compétentes doivent poursuivre la réforme institutionnelle, promouvoir l'investissement public, gérer et surveiller les risques du marché financier à l'avenir".

Un thème spécial du rapport intitulé "Atteindre de nouveaux sommets sur les marchés des capitaux" souligne que le développement des marchés des capitaux créera d'importantes sources de capitaux à long terme pour l'économie, aidant ainsi le Vietnam à atteindre son objectif de devenir un pays à revenu élevé d'ici 2045.

Le rapport recommande aussi un cadre politique plus solide, dans lequel l'assurance sociale deviendra un facteur clé favorisant le développement du marché des capitaux. Une coordination efficace entre les agences de gestion de l’État dans le secteur financier est aussi un facteur important contribuant à la réalisation de ces objectifs.

"Des milliards d'USD de fonds d'investissement mondiaux seront injectés dans les marchés de capitaux si le Vietnam devient un marché émergent", a déclaré Ketut Ariadi Kusuma, expert principal du secteur financier à la BM.

Le rapport de la BM affirme que les flux de capitaux IDE vers le Vietnam devraient rester stables à court et moyen termes.

Pour maintenir de forts flux, l'économiste de haut rang de la BM au Vietnam, Dorsati Madani, a estimé que le Vietnam devait s'élever à un niveau plus élevé dans les chaînes de valeur mondiales. À moyen et long termes, le Vietnam doit moderniser son économie en fournissant des ressources humaines de meilleure qualité et en améliorant les services de base de l'économie tels que transports, télécommunications et électricité.

Il est également important d’introduire des réformes qui favorisent le secteur privé afin d’en faire un contributeur important à la participation aux chaînes de valeur et d’approvisionnement mondiales. En outre, dans le contexte d'un environnement économique évoluant vers une consommation verte, le Vietnam doit encourager l'application de technologies à faible intensité carbone et réduire ses émissions de polluants pour maintenir sa compétitivité.

