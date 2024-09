Exportations de produits aquatiques : une bonne fin d'année en perspective

Au cours des huit premiers mois de 2024, les exportations de produits aquatiques du Vietnam ont atteint près de 6,3 milliards d’USD, soit une hausse de près de 9% sur un an. Les produits clés tels que les crevettes, le pangasius et le thon ont tous connu une croissance impressionnante, les crevettes ayant augmenté de 30%, le pangasius de 18% et le thon de 13%.

Selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), il est prévu que d’ici fin 2024, les exportations continueront de maintenir leur dynamique de croissance. Cette association prévoit que le chiffre d'affaires des exportations devrait atteindre entre 9,5 et 10 milliards d’USD, soit une augmentation de 6 à 11% par rapport à 2023. Le secteur de la crevette devrait atteindre 4 milliards d’USD, celle du pangasius d'environ 1,9 milliard d’USD et celle des autres produits de la mer de 3,6 à 3,8 milliards d’USD.

Lors du point presse annonçant la situation de la production et de l’exportation de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques du Département général des statistiques du Vietnam au mois d’août et au cours des huit premiers mois de 2024, tenu le 6 septembre, Phùng Duc Tiên, vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, a souligné que l’aquaculture du Vietnam disposait de nombreuses opportunités de se développer fortement au cours des derniers mois de 2024. Bien qu'il existe de nombreux défis tels que la hausse des coûts de production et les mesures de contrôle des importations dans un certain nombre de grands marchés, grâce aux efforts de l'ensemble du secteur et au soutien du gouvernement, la filière nationale continuera d'obtenir des résultats positifs.

Objectif de 10 milliards d’USD d'exportations

M. Tiên a souligné que, pour atteindre l'objectif d'exportation de 10 milliards d’USD en 2024, l'industrie aquatique doit se concentrer sur l'amélioration de la qualité des produits et sur la diversification des marchés. “Nous devons investir massivement dans les technologies de transformation et de conservation, et accroître la promotion de nos produits lors des expositions internationales pour trouver de nouveaux partenaires, sans oublier d’élargir les marchés”, a-t-il déclaré.

Selon les dernières statistiques dudit département, la production en août a été estimée à 862.300 tonnes, en hausse de 2,5% par rapport à la même période de l'année dernière, comprenant : 561.000 tonnes de poisons, +2,4%, 176.300 tonnes de crevettes, + 2,7%. Les autres produits aquatiques sont estimés à 125.000 tonnes, soit une augmentation de 2,6%.

