Vietnam - Russie : nouvel élan pour promouvoir la coopération commerciale

Photo : VNA/CVN

Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1950, les relations entre le Vietnam et la Russie se sont fortement développées dans tous les domaines, avec le commerce comme point fort. La visite officielle en Russie du président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, et sa coprésidence de la 3e réunion du Comité de coopération interparlementaire Vietnam - Russie, du 8 au 10 septembre, devrait créer un nouvel élan pour promouvoir la coopération commerciale.

Selon le Département des marchés d’Europe et d’Amérique du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, au cours des sept premiers mois de 2024, le commerce bilatéral s’est élevé à 2,74 milliards d'USD, soit une augmentation de 45,5% en un an. Les exportations vietnamiennes se sont chiffrées à 1,36 milliard d'USD (+46,4%), et les importations, 1,38 milliard d'USD (+44,6%).

Selon Duong Hoàng Minh, conseiller au commerce de l’Office du commerce du Vietnam en Russie, le Vietnam et la Russie sont deux économies complémentaires. Le Vietnam a besoin d’importer des produits russes au service de sa production et de sa consommation. De son côté, la Russie importe du Vietnam des produits agricoles tropicaux, des fruits de mer, des aliments, des boissons, du textile, des chaussures, des produits électroniques, des équipements mécaniques, des biens de consommation...

Photo : AFP/VNA/CVN

Cependant, Duong Hoàng Minh a déclaré que la coopération économique et commerciale était confrontée à d'énormes défis dans le contexte des nombreuses difficultés de l'économie mondiale.

Ces derniers temps, le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a eu des séances de travail avec plusieurs délégations russes pour rechercher des solutions pour surmonter les difficultés, renforcer la coopération économique, trouver de nouvelles opportunités de coopération dans les énergies renouvelables...

Le ministre Nguyên Hông Diên a affirmé que la Russie était un partenaire stratégique intégral et de premier plan du Vietnam et que le gouvernement vietnamien créerait toutes les conditions favorables aux projets énergétiques des entreprises russes.

Le ministre a également proposé de soutenir la coopération entre entreprises des deux pays, en tirant le meilleur parti de l'efficacité des relations traditionnelles entre le Vietnam et la Russie, ainsi que de l'accord de libre-échange Vietnam - Union économique eurasienne (EAEU).

Afin de promouvoir les exportations vers le marché russe, le Département des marchés d’Europe et d’Amérique recommande aux associations et aux entreprises concernées de surveiller de près la situation du marché et de vérifier soigneusement les informations sur leurs partenaires. Il encourage les activités de promotion du commerce, dont la participation d’entreprises à des salons et expositions en Russie en 2024.

Pour les entreprises russes, Duong Hoàng Minh les appelle à profiter des accords de libre-échange desquels le Vietnam est partie et à augmenter les investissements dans la production de leurs produits d’excellence au Vietnam pour une exportation vers la Russie ou d’autres marchés avec lesquels le Vietnam a signé des accords de libre-échange...

VNA/CVN