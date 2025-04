Vietnam - Chine

Les entreprises discutent de nouvelles perspectives d'investissement

La conférence de promotion des investissements dans la province de Hung Yên s’est tenue récemment à Pékin avec la participation de plus de 200 représentants chinois et vietnamiens opérant dans les domaines de nouvelles énergies, de la haute technologie, de la fabrication intelligente et de la construction d'infrastructures, selon un article publié mardi 8 avril sur le journal en ligne International Business Daily , sponsorisé par le ministère chinois du Commerce.

L’article a cité les paroles de l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh qui a déclaré réjoui du développement dynamique des relations sino-vietnamiennes en 2024, sous la direction stratégique des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays.

Il a décrit cette conférence comme une "plate-forme précieuse" et a espéré profiter de cette occasion pour approfondir et élargir la coopération entre les deux parties dans les domaines de la haute technologie, de la transformation numérique, du développement vert, etc., et créer davantage d'avantages pour les populations des deux pays.

Ces dernières années, la Chambre de Commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électriques (CCCME) a toujours promu la coopération économique et commerciale sino-vietnamienne et a favorisé une interaction approfondie entre les entreprises des deux pays dans les domaines du commerce de produits mécaniques et électriques, de la coopération technologique et de l'investissement en créant des plateformes de transactions, en organisant des foires commerciales, des séminaires industriels, a déclaré son président Zhang Yujing à la conférence.

Dans l'avenir, la CCCME est disposée à soutenir le développement de haute qualité du Vietnam en continuant à construire des plateformes d'échanges et de coopération économiques et commerciales entre les autorités locales et les entreprises chinoises et vietnamiennes, en approfondissant le travail pragmatique avec les ambassades et les associations commerciales concernées, et en promouvant activement la coopération entre les entreprises chinoises et vietnamiennes dans des domaines clés, a ajouté le responsable chinois.

L’article a hautement apprécié des politiques préférentielles du gouvernement vietnamien pour attirer les investissements étrangers et sa participation active à des accords commerciaux internationaux, notamment le Partenariat économique régional global (RCEP) et l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Le journal chinois a également cité les paroles du secrétaire du Comité du Parti de Hung Yên, Nguyên Huu Nghia, qui a souligné l’attraction croissante de sa province aux yeux des investisseurs étrangers.

En tant que centre économique important du Nord du Vietnam, la province de Hung Yên s'engage à devenir une province économique moderne, intelligente, vivable et respectueuse de l'environnement, et attend avec impatience que davantage d'entreprises chinoises viennent investir et faire des affaires, a-t-il indiqué.

