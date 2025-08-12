CMC et Samsung C&T coopèrent pour un centre de données à Hô Chi Minh-Ville

Dans le cadre du Forum économique Vietnam - République de Corée tenu le 12 août à Séoul, le groupe technologique vietnamien CMC a signé un protocole d’accord de coopération stratégique avec Samsung C&T, l’une des principales entreprises sud-coréennes dans les domaines de la construction, du commerce et des technologies.

Photo : CMC/CVN

L’accord porte sur le développement du Centre de données hyperscale CMC (CMC Hyperscale DC) à Hô Chi Minh-Ville. La première phase, d’une capacité de 30 MW, nécessitera un investissement de 250 millions de dollars. À terme, le projet devrait atteindre plus de 100 MW pour un investissement total estimé à 1 milliard de dollars.

Samsung C&T assurera la mise en œuvre du projet dans la zone de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville, conformément aux normes internationales en matière de technologie et de cybersécurité. L’entreprise développera un modèle de coopération à long terme intégrant des technologies respectueuses de l’environnement pour la chaîne de centres de données de CMC, tout en partageant son expertise, ses technologies et son réseau de partenaires mondiaux afin de garantir un fonctionnement optimal et dans les délais.

Le CMC Hyperscale DC intégrera des technologies avancées, offrant des services d’intelligence artificielle (AI-as-a-Service), des infrastructures cloud, des solutions d’analyse de big data et de cybersécurité. Il adoptera notamment les technologies XGS-PON, SD-WAN, SASE, 800G DWDM pour assurer une bande passante élevée et une faible latence, ainsi que la technologie Digital Twin pour optimiser les opérations en temps réel. Conçu comme un centre de données vert, il répondra à la demande croissante en infrastructures liées à l’IA, au cloud et au big data au Vietnam et dans l’ASEAN.

Photo : CMC/CVN

Selon Nguyên Trung Chinh, président du conseil d’administration et président exécutif de CMC, cette coopération avec Samsung C&T constitue à la fois un partenariat technologique et d’investissement, et une étape majeure dans la stratégie AI-X (développement de l’IA) et Go Global (expansion internationale) du groupe, avec l’ambition de faire du Vietnam un centre régional de données et d’IA en Asie-Pacifique.

Samsung C&T, membre clé du groupe Samsung, est reconnu pour ses projets d’infrastructures, de centres de données et d’énergies renouvelables, et investit activement dans les infrastructures numériques et l’énergie verte.

En marge de cet accord, CMC a signé 14 autres protocoles d’accord avec trois entreprises technologiques et onze universités sud-coréennes, portant sur l’IA, les centres de données de grande envergure, la formation de ressources humaines, la recherche conjointe et l’échange de personnel, renforçant ainsi la coopération bilatérale dans les domaines technologiques stratégiques.

VNA/CVN