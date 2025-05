Le Vietnam poursuit sa lutte contre les produits de qualité inférieure et falsifiés

La campagne nationale contre la contrefaçon, la contrebande et la fraude commerciale, déclenchée par le gouvernement, a bénéficié d’un large soutien public, avec la participation active du système politique, des agences gouvernementales et du monde des affaires.

>> Le PM veut durcir la gestion des cigarettes électroniques et du tabac chauffé

>> Des mesures strictes contre la prolifération des produits contrefaits

>> Lutte contre les produits contrefaits et les violations de la propriété intellectuelle

Photo : VNA/CVN

Tô Hoài Nam, vice-président permanent de l’Association des petites et moyennes entreprises vietnamiennes (VINASME), a souligné que la contrefaçon et les atteintes à la propriété intellectuelle sont de plus en plus sophistiquées, portant gravement préjudice aux consommateurs comme aux entreprises légitimes.

De nombreuses marques vietnamiennes ont été contrefaites, ce qui nuit à leur réputation, réduit leurs ventes et augmente les coûts de lutte contre la contrefaçon, a-t-il indiqué.

Pour remédier à cette situation, les associations et les entreprises devraient demander au gouvernement de renforcer la gestion de l’étiquetage et la traçabilité et d’appliquer des sanctions strictes. Parallèlement, les entreprises doivent investir dans des technologies anti-contrefaçon telles que les codes QR et la blockchain, et développer des canaux de distribution transparents. Il est également essentiel de sensibiliser les consommateurs afin de protéger le marché.

Selon Nguyên Thi Binh, présidente du conseil d’administration de la Compagnie par actions de services Nguyên Binh, la distribution massive de produits alimentaires de mauvaise qualité crée une concurrence déloyale pour les produits authentiques. Les entreprises qui respectent les normes de qualité sont confrontées à des coûts élevés et manquent de soutien financier.

Elle a proposé des politiques spécifiques pour soutenir les entreprises traditionnelles, notamment le financement, la formation du personnel et une surveillance transparente du marché.

Partageant ce point de vue, Duong Bich Hao, directeur de la chaîne de supermarchés "Spécialités des trois régions", a déclaré que les produits sans étiquette ni traçabilité sont courants sur les marchés et chez les petites entreprises. Les consommateurs ne disposent pas des outils nécessaires pour distinguer les produits authentiques des produits contrefaits.

Elle a souligné que la lutte contre la contrefaçon nécessite une solidarité entre les entreprises responsables et les consommateurs. Le marché ne sera assaini que lorsque les consommateurs cesseront de soutenir les produits contrefaits.

Le professeur Lê Xuân Ba, ancien directeur de l’Institut central de gestion économique (CIEM), a souligné que la marque nationale reflète l’économie, la culture et l’identité vietnamiennes. Sans qualité, tous les efforts pour construire une marque sont vains. Il est donc essentiel d’adopter une stratégie globale intégrant la qualité des produits, la politique tarifaire, un marketing efficace et, surtout, l’investissement dans le facteur humain.

La campagne anti-contrefaçon actuelle ouvre de nouvelles perspectives pour les produits authentiques et de qualité. La protection de la marque vietnamienne exige une étroite coordination entre le gouvernement, les entreprises et les consommateurs.

De nombreuses entreprises ont d’ailleurs déjà adopté des solutions d’authentification telles que les étiquettes blockchain ou les codes QR personnalisés par lots pour garantir la traçabilité. Cependant, cette technologie n’est efficace que si elle est activement utilisée par les consommateurs. Par conséquent, les entreprises doivent communiquer clairement avec leurs clients et garantir la transparence des ingrédients et des processus de production pour gagner leur confiance.

VNA/CVN