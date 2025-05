Le développement du secteur industriel passe par la collaboration avec les multinationales

Il est nécessaire de renforcer le lien entre les entreprises nationales du secteur secondaire, les multinationales et les grandes entreprises internationales afin de renforcer leurs capacités et leur position dans la chaîne de valeur mondiale, ont déclaré des experts.

Lors d'un séminaire sur la promotion du développement du secteur industriel vietnamien, organisé à Hanoï le 27 mai, le Dr. Luong Minh Huân, directeur de l'Institut de développement des entreprises de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), a déclaré que la capacité de production autonome et la participation à la chaîne d'approvisionnement mondiale sont des facteurs essentiels au développement durable et proactif du secteur industriel vietnamien.

Cependant, il a ajouté que de nombreuses entreprises vietnamiennes manquent de sensibilisation et de préparation proactive à leur participation à la chaîne de valeur mondiale.

Une enquête menée par la VCCI a révélé que près de 65% des entreprises vietnamiennes n'avaient rien préparé à leur participation à la chaîne d'approvisionnement mondiale, tandis que plus de 50% d'entre elles n'avaient pas défini leurs objectifs.

Évaluant la situation actuelle des entreprises industrielles nationales, Luong Minh Huân a indiqué que, malgré de nombreuses politiques visant à encourager le développement industriel national, le taux de localisation dans de nombreux secteurs reste faible. Par exemple, l'électronique est un secteur à forte valeur d'exportation, mais le taux de localisation réel n'est que inférieur à 10%, bien en deçà de l'objectif fixé.

Selon Luong Minh Huân, de nombreuses entreprises nationales se limitent à des étapes simples d'assemblage et de transformation et restent fortement dépendantes des composants et des matières premières importés.

Il a indiqué que les entreprises vietnamiennes rencontrent encore des difficultés pour participer à la chaîne de valeur mondiale, pour plusieurs raisons, notamment l'absence de politiques de soutien efficaces, le manque de capacités financières et technologiques, le manque de connectivité au sein de la chaîne d'approvisionnement et l'absence de mesures de promotion du marché.

Luong Minh Huân a suggéré la nécessité de renforcer la coopération entre les localités, les associations et les entreprises leaders.

Il a également proposé de se concentrer sur le développement des entreprises clés du secteur, tout en soutenant l'écosystème satellite qui les entoure.

Par ailleurs, le partage d'informations, d'outils et de plateformes de gestion numérique, notamment pour les petites et moyennes entreprises aux ressources limitées, devrait être encouragé, a-t-il déclaré.

Lors de l'événement, Chu Viêt Cuong, directeur du Centre de soutien au développement industriel du ministère de l'Industrie et du Commerce, a également admis que l'industrie nationale restait confrontée à de nombreux défis, notamment la dispersion géographique des capacités de production nationales.

En revanche, a-t-il ajouté, les entreprises nationales dépendent encore fortement des machines et des matières premières importées. Elles rencontrent également des difficultés pour accéder aux technologies de base et nouer des liens avec les grandes entreprises d'investissement direct étranger (IDE), sans compter le manque de ressources humaines qualifiées et de systèmes de formation spécialisés appropriés.

Pour renforcer la position des entreprises vietnamiennes dans la chaîne de valeur mondiale, Chu Viêt Cuong a déclaré qu'il était nécessaire de développer des capacités industrielles autonomes et des chaînes d'approvisionnement durables, en mettant l'accent sur trois piliers principaux : la technologie et l'innovation, les liens avec l'industrie et le développement des pôles industriels et une main-d'œuvre qualifiée.

Selon Chu Viêt Cuong, le Centre de soutien au développement industriel a mis en œuvre des activités de service pour soutenir les entreprises industrielles et a mis en œuvre le Programme de soutien au développement industriel pour la période 2016-2025 et la période suivante.

Le centre a conseillé et accompagné les entreprises industrielles et les entreprises de soutien pour améliorer leurs capacités de production, innover dans leurs processus, appliquer des outils de gestion, tester la production et participer à la transformation numérique et à la transformation verte, ce qui a contribué à améliorer la compétitivité et à participer activement à la chaîne de valeur.

