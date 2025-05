Le gouvernement resserre l'étau

Lutte contre les produits contrefaits et les violations de la propriété intellectuelle

Le 24 mai, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé et promulgué le télégramme officiel N°72/CD-TTg relatif au renforcement de la lutte contre la contrebande, la fraude commerciale, la contrefaçon et les atteintes aux droits de propriété intellectuelle.

Photos : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a salué les efforts déployés par le ministère de la Police, les unités compétentes du ministère de l'Industrie et du Commerce, ainsi que par les autorités des provinces et villes de Hanoï, Phú Tho (Nord), Thanh Hoá et Dà Nang (Centre), pour avoir détecté et traité en temps opportun plusieurs affaires impliquant la vente de compléments alimentaires falsifiés, d’équipements médicaux contrefaits, de marchandises imitant des marques réputées ou encore de produits interdits.

Afin de poursuivre efficacement cette lutte et de mettre un terme à ces pratiques illicites, le Premier ministre a appelé le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et ses organisations membres à continuer de collaborer étroitement avec les ministères, les secteurs concernés et les autorités à tous les niveaux, en vue de mobiliser entreprises et citoyens à s’engager activement et de manière responsable dans cette campagne.

Le Premier ministre a également enjoint les ministres, les chefs des organismes gouvernementaux et les présidents des Comités populaires de niveau provincial à renforcer leurs directives auprès des forces compétentes. Il leur a demandé d'intensifier les opérations de lutte et de sanctionner sévèrement les fonctionnaires, agents et officiers soupçonnés de corruption, de manquements à la déontologie ou de complicité avec les auteurs d'infractions.

Pour leur part, les organes de presse et les médias sont invités à renforcer la sensibilisation du public aux dangers que représentent la contrebande, la fraude commerciale, la contrefaçon et les violations de la propriété intellectuelle. Ils sont également encouragés à valoriser les initiatives positives menées par les ministères, les secteurs et les localités, tout en dénonçant avec fermeté les comportements irresponsables ayant des conséquences graves.

VNA/CVN