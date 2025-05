Textile et habillement : exportation visent les marchés cibles

>> Verdissement de l’industrie textile : un engagement fort pour l’avenir

>> Habillement, textile et chaussure font face à la hausse des tarifs douaniers américains

>> Potentiel de coopération Vietnam - Inde dans l’industrie textile

Photo : VNA/CVN

Selon Truong Van Câm, vice-président de l’Association du textile et de l’habillement du Vietnam, les entreprises se concentrent sur la finalisation des commandes et recherchent des informations pour renforcer les exportations vers des marchés potentiels comme la Russie, le Brésil, le Chili et le Moyen-Orient.

Phan Thị Thanh Xuân, vice-présidente et secrétaire générale de l’Association du cuir et de la chaussure du Vietnam, indique que les changements commerciaux des États-Unis et de l’UE impactent fortement le secteur. Les entreprises explorent donc l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et d’autres marchés comme l’Afrique, l’Asie, le Japon, l’Europe et les États-Unis. Elles commencent aussi à utiliser des plateformes comme Alibaba et Amazon.

Le Département de la promotion du commerce soutient les entreprises dans leurs efforts pour pénétrer de nouveaux marchés, notamment en Amérique latine, Inde, Russie et Moyen-Orient et le marché halal.

Dô Ngoc Hung, conseiller commercial, chef de l’Office du commerce du Vietnam aux États-Unis recommande d’améliorer la compétitivité locale, de diversifier les chaînes d’approvisionnement et de réduire la dépendance à certains marchés. Il conseille aussi d’élargir les marchés via les ALE, stimuler la consommation intérieure et accélérer la signature de nouveaux accords, comme avec le Canada.

Il insiste sur la nécessité d’informations régulières sur les tendances du marché américain et l’évolution des négociations tarifaires pour mieux préparer les stratégies d’exportation.

VNA/CVN