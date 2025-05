Hô Chi Minh-Ville

Salon international de l’électronique et des appareils intelligents 2025

Le Salon international de l’électronique et des appareils intelligents 2025 (IEAE 2025) s’est ouvert jeudi 29 mai à Hô Chi Minh-Ville, avec la participation de plus de 350 entreprises vietnamiennes et étrangères.

>> Le Vietnam forge des partenariats technologiques au Salon SEMICON SEA 2025

>> Le Vietnam, le Laos et la Thaïlande dynamisent le corridor économique Est-Ouest

>> Plus de 170 entreprises vietnamiennes au salon THAIFEX-Anuga Asia 2025

Une gamme de technologies électroniques de pointe, d’appareils électroménagers intelligents, d’équipements électriques et électroniques, d’équipements et de composants audio, ainsi que la technologie LED et des solutions d’éclairage sont exposées.

Selon les organisateurs, l'IEAE 2025 de trois jours attire un grand nombre d'entreprises et de fabricants d'appareils électroniques et intelligents, démontrant le fort développement de l'industrie électronique nationale et internationale, ainsi que la demande du marché pour des produits technologiques modernes. En particulier, de nombreuses unités de fabrication et de commerce réputées apportent des solutions, des technologies et des produits de qualité... au marché potentiel vietnamien.

L'IEAE 2025 devrait créer également des conditions favorables pour d'importantes activités de promotion du commerce afin d'aider le monde des affaires à trouver des partenaires et des marchés.

Le Vietnam est une destination d'investissement idéale pour les multinationales opérant dans les secteurs des technologies de l'information et de l'électronique. Sa population est jeune et sa génération de dirigeants d'entreprise qualifiés, tant au niveau national qu'international, est prête à répondre à la demande de ressources humaines dans les secteurs de l'électronique et des hautes technologies.

Actuellement, le Vietnam est un pôle d'attraction économique en Asie du Sud-Est. Fort d'un développement économique, d'une urbanisation rapide et d'une amélioration progressive du niveau de vie, il constitue un marché potentiel pour de nombreux produits électroniques.

Les statistiques sur la valeur de la production industrielle vietnamienne affichent une croissance continue à deux chiffres depuis de nombreuses années consécutives, et le chiffre d'affaires à l'exportation bat régulièrement de nouveaux records, devenant ainsi l'un des principaux moteurs de croissance de l'économie nationale.

VNA/CVN