Le secteur électronique à l’épreuve des tarifs et des pressions de transformation

Photo : Hoàng Hiêu/VNA/CVN

Cependant, derrière ces chiffres clés se cache un tableau plus complexe : le secteur est soumis à une pression croissante liée aux tensions commerciales mondiales, notamment à l’imposition potentielle de droits de douane réciproques par les États-Unis sur les produits électroniques, informatiques et semi-conducteurs en provenance du Vietnam.

Ce contexte a mis en évidence l’urgence d’améliorer la compétitivité et de réduire la dépendance à l’égard des entreprises à capitaux étrangers, afin de protéger et de pérenniser le secteur des exportations vietnamien, qui pèse plusieurs milliards de dollars.

Selon l’Office national des statistiques, les exportations d’ordinateurs, de composants et d’équipements électroniques ont atteint plus de 29 milliards de dollars au cours des quatre premiers mois de 2025, tandis que les téléphones et accessoires ont généré près de 18 milliards de dollars.

Cependant, les entreprises à capitaux étrangers ont représenté 85% de la valeur des exportations vers les États-Unis. En réalité, les entreprises nationales accusent encore un retard en termes de capacité technologique, de ressources financières et de capacité à participer activement aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

Parmi les entreprises locales qui s’efforcent d’affirmer leur position, Hanel PT s’est imposée comme un exemple remarquable. Passée du statut d’entreprise de sous-traitance à celui de fournisseur de services OEM/ODM, Hanel PT supervise désormais l’ensemble du processus, de la conception et de la production au contrôle qualité.

L’entreprise a récemment reçu le Prix Qualité 2025 du groupe Brother, acteur mondial de la fabrication d’équipements électroniques.

Le directeur général adjoint de Hanel PT, Trân Duc Tung, a souligné qu’une reconnaissance internationale telle que la certification Brother marque un tournant important. "Cela renforce non seulement notre réputation d’entreprise, mais nous ouvre également de nouvelles portes vers des clients internationaux. Plus important encore, cela témoigne de nos investissements importants dans la technologie, la gestion de la qualité et notre volonté d’intégration internationale en tant qu’entreprise vietnamienne", a-t-il déclaré.

Face aux incertitudes commerciales, de nombreuses entreprises nationales ont rapidement pris des mesures d’adaptation.

Le directeur général de Thánh Giong Communications and Computers JSC, Lai Hoàng Duong, a déclaré que son entreprise diversifiait activement ses marchés d’exportation afin d’éviter une dépendance excessive aux États-Unis.

"L’expansion vers d’autres pays permet de réduire les risques liés aux changements de tarifs douaniers. À long terme, nous nous concentrons sur l’amélioration de la qualité de nos produits afin de répondre aux normes strictes des marchés internationaux", a-t-il fait savoir.

Lai Hoàng Duong a ajouté que l’entreprise poursuit une stratégie flexible, investissant dans la R&D, modernisant les technologies, affinant la gestion de la production et optimisant les coûts.

"Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités nationales et internationales pour rester informés des changements de politique et ajustons nos plans de production en conséquence", a-t-il précisé.

De telles stratégies proactives aident non seulement les entreprises à maintenir leur stabilité opérationnelle, mais ouvrent également de nouvelles voies pour améliorer leurs capacités internes.

Dô Thi Thuy Huong, membre du comité exécutif de l’Association des industries électroniques du Vietnam (VEIA) et vice-présidente de l’Association des industries de soutien du Vietnam (VASI), a souligné qu’il s’agissait d’un moment crucial pour que les entreprises et l’économie réévaluent leur dépendance aux capitaux étrangers.

"Si nous dépendons trop des ressources externes, nous perdons notre autonomie. Nous devons renforcer la localisation, développer la production nationale, améliorer la qualité des produits et la gestion d’entreprise afin d’optimiser les coûts. Ce n’est qu’ainsi que les produits vietnamiens pourront rester compétitifs sur tous les marchés", a-t-elle souligné.

Selon Dô Thi Thuy Huong, le secteur électronique vietnamien devrait s’appuyer sur trois piliers pour assurer sa résilience à long terme : l’investissement dans la technologie, le développement du capital humain et l’indépendance financière.

"Il est clair que les États-Unis sont l’un des plus grands marchés de consommation au monde et que tout le monde souhaite y vendre. Mais cela ne signifie pas que nous mettions tous nos œufs dans le même panier. Lorsque nous bénéficions d’un marché, nous devons bien sûr y vendre, mais nous devons également en tirer des leçons et toujours préparer des plans d’urgence, tout en gérant les risques au mieux", a-t-elle déclaré.

Sur le plan politique, la VEIA a proposé plusieurs mesures pour soutenir les entreprises et assister le gouvernement dans les négociations commerciales avec les États-Unis.

Ces mesures comprennent le renforcement de la transparence de la chaîne d’approvisionnement, l’engagement à prévenir les transbordements illégaux, l’augmentation des importations de composants fabriqués aux États-Unis afin de rééquilibrer les échanges commerciaux et l’introduction de crédits préférentiels et de réductions d’impôts pour les entreprises concernées.

VNA/CVN