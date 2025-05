Marché de l’or : une directive "opportune et bien fondée" du chef du Parti

Lors d’une séance de travail le 28 mai avec la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti, le leader du Parti a demandé que le monopole de l’État sur le marquage des lingots d’or soit démantelé de manière contrôlée, en partant du principe que le gouvernement conserve le contrôle de la production de lingots. Toutefois, des licences peuvent être accordées aux entreprises qualifiées pour participer à la fabrication de lingots d’or, favorisant ainsi des conditions de concurrence équitables, diversifiant les sources d’approvisionnement et contribuant à la stabilité des prix sur le marché.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné la nécessité de se concentrer sur la recherche et la proposition d’un ensemble de solutions adaptées et progressives à mettre en œuvre rapidement. Celles-ci pourraient inclure, entre autres, la prise en compte des expériences internationales pour recommander la création d’une bourse nationale de l’or, l’autorisation du négoce de l’or sur la bourse des matières premières ou la mise en place d’une plateforme dédiée au négoce de l’or au sein du futur centre financier international du Vietnam.

En marge de la 9e session de la XVe Assemblée nationale, le 29 mai au matin, les députés ont déclaré que les ajustements à la politique du marché de l’or devraient être mis en œuvre dès maintenant, plutôt que reportés à aujourd’hui, afin de réduire l’écart entre les prix nationaux et mondiaux de l’or et de mieux contrôler la contrebande d’or transfrontalière, qui demeure difficile.

Trân Anh Tuân, député de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que l’adoption d’une gestion axée sur le marché, permettant aux entreprises qualifiées de participer à la production, au commerce et à la distribution de l’or comme matière première, contribuerait à réduire l’écart de prix.

Il est nécessaire d’ouvrir davantage la porte aux entreprises compétentes, a-t-il souligné, précisant qu’avec l’augmentation de l’offre, le marché offrira davantage d’options et que les prix nationaux s’aligneront progressivement sur les prix mondiaux, contribuant ainsi à stabiliser le marché et à freiner la contrebande d’or transfrontalière.

En outre, il convient de supprimer progressivement les obstacles à la production nationale de lingots d’or et d’élargir le mécanisme afin de permettre à toutes les entreprises qualifiées de se placer sous le contrôle de l’État grâce à une réglementation commune et à un système technologique de surveillance stricte, a-t-il ajouté.

Abondant dans ce sens, Trinh Xuân An, député de la province de Dông Nai, a affirmé que les directives du leader du Parti sur la gestion du marché de l’or étaient essentielles et fondées tant sur la réalité que sur le cadre juridique.

La révision du décret n°24/2012/ND-CP relatif à la gestion des activités de négoce de l’or, devenu obsolète et ne correspondant plus aux conditions actuelles du marché, doit être étudiée de manière approfondie et prudente, a-t-il indiqué, soulignant que les entreprises disposant de capacités avérées devraient être autorisées à importer, exploiter, transformer et commercialiser des lingots d’or.

Permettre au marché de l’or de fonctionner dans la clandestinité et de manquer de transparence peut entraîner des risques financiers et des menaces pour la sécurité économique, a-t-il poursuivi.

Selon le député Trinh Xuân An, la gestion doit être fondée sur le principe de l’offre et de la demande, sans interventions spécifiques telles que la détermination des personnes autorisées à acheter ou à vendre de l’or. Confier la vente d’or aux établissements de crédit est contraire aux principes de l’économie de marché.

Il a également approuvé la solution proposée par le secrétaire général Tô Lâm concernant la création d’une bourse nationale de l’or, tout en soulignant que cette bourse doit être gérée de manière professionnelle et transparente, et non pas comme une salle des marchés improvisée comme par le passé, ni comme une plateforme de spéculation virtuelle sur l’or.

Tous les produits introduits sur le marché doivent avoir des origines claires pour éviter que la bourse ne devienne un outil de blanchiment d’argent ou un refuge pour des activités illicites, a-t-il encore indiqué.

