Elargir le Fonds d’investissement Vietnam - Oman à un milliard de dollars

Le chef du gouvernement a salué la visite de travail du vice-président de l’OIA, qui s’inscrit dans le contexte de relations de plus en plus solides et florissantes entre le Vietnam et Oman dans de nombreux domaines, notamment en matière d’investissement et de coopération économique.

Décrivant Oman comme l’un des principaux partenaires potentiels au Moyen-Orient, il s’est réjoui des résultats positifs de la coopération entre le Vietnam et ce pays de la péninsule d’Arabie, soulignant qu’il reste encore beaucoup à faire pour développer la collaboration bilatérale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a indiqué que, lors du récent 2e Sommet ASEAN-Conseil de coopération du Golfe (CCG), il avait rencontré et échangé des points de vue avec le secrétaire général du CCG et les dirigeants des pays du Golfe. Les deux parties ont convenu d’entamer rapidement des négociations sur un accord de libre-échange Vietnam - CCG, d’étudier les accords de protection des investissements et de promouvoir la coopération dans différents domaines tels que la transformation numérique, les énergies renouvelables, les centres financiers et l’économie verte, l’agriculture de haute technologie et la nourriture halal.

Le dirigeant vietnamien a salué et hautement apprécié le rôle pionnier, efficace et stratégique du Fonds d’investissement Vietnam - Oman, qui a opéré au Vietnam pendant plus de 17 ans. Ce fonds témoigne d’une vision à long terme, d’une approche d’investissement durable et d’un engagement à accompagner le développement socio-économique du Vietnam grâce à une approche d’investissement sélective, ciblée et transparente.

Soulignant que ces investissements ont non seulement créé de la valeur économique, mais ont également contribué à l’amélioration des services publics, au développement des infrastructures sociales et à l’amélioration de la qualité de vie de la population, il a proposé à Oman d’élargir et de porter le montant du fonds à 1 milliard de dollars américains afin de mieux soutenir les besoins d’investissement et de développement du Vietnam, en adéquation avec la taille de son économie et avec des taux d’intérêt adaptés à la situation du pays.

Secteurs stratégiques

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que le fonds soutienne et investisse non seulement dans des secteurs stratégiques tels que les infrastructures de transport, l’eau potable, les énergies renouvelables, la santé, l’éducation et le crédit à la consommation, mais qu’il contribue également au développement de l’économie privée vietnamienne, ainsi qu’à l’agriculture et au secteur de l’alimentation halal. Il s’est dit confiant qu’avec des partenaires stratégiques comme Oman, les deux pays bâtiront une relation de coopération plus profonde, plus efficace et plus durable.

De son côté, le cheikh Nasser bin Suliman Al Harthi a souligné l’importance accordée par Oman au renforcement de la coopération avec le Vietnam, notamment en matière d’investissement, un secteur prometteur et prometteur pour les relations bilatérales ces derniers temps.

Le vice-président de l’OIA a déclaré que l’OIA avait collaboré avec la Compagnie d’investissement en capitaux étatiques (SCIC) pour créer le fonds de croissance de la nouvelle ère du Vietnam, doté d’un capital minimum de 200 millions de dollars. Il a confirmé que le fonds privilégierait les investissements dans des secteurs porteurs tels que la technologie, les télécommunications, la finance, l’agriculture halal et la transformation numérique au Vietnam, contribuant ainsi à renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays.

Approuvant la proposition du Premier ministre Pham Minh Chinh, notamment celle d’accroître la taille du VOI, le cheikh Nasser bin Suliman Al Harthi a déclaré qu’Oman pouvait devenir une porte d’entrée pour le Vietnam sur le marché du Moyen-Orient.

L’OIA s’engage à renforcer davantage sa coopération avec ses partenaires vietnamiens et est prête à jouer un rôle de passerelle dans la promotion de la coopération économique et d’investissement entre les deux pays, en encourageant davantage d’entreprises omanaises et moyen-orientales à explorer les opportunités de coopération au Vietnam, et en invitant les entreprises vietnamiennes à tirer parti du système portuaire omanais pour stimuler leurs exportations vers la région du Moyen-Orient, a-t-il ajouté.

