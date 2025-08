Le chef du Parti exprime sa gratitude aux anciens révolutionnaires et héros de guerre

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a exprimé jeudi 31 juillet à Hanoi sa gratitude à des millions de soldats, de martyrs et aux personnes de tous horizons, dont d’anciens révolutionnaires, mères héroïnes, généraux, officiers supérieurs, vétérans de guerre, et héros des Forces armées populaires, pour leurs sacrifices incommensurables.

Cette rencontre a eu lieu à l’approche du 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août 1945-2025) et de la Fête nationale (2 septembre 1945-2025).

Le chef du Parti a fait le point sur les avancées récentes du Vietnam et a présenté les principales orientations à suivre, notamment l’accélération de la mise en œuvre des résolutions du XIIIe Congrès national du Parti et les préparatifs du XIVe Congrès national du Parti début 2026.

Depuis le 10e Plénum du Comité central du Parti en septembre 2024, le Comité a accompli un travail considérable pour atteindre les objectifs fixés par le 13e Congrès national du Parti, notamment en matière de développement socio-économique pour la période 2020-2025. L’un des efforts notables en cours est l’intensification de la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité, qui se poursuit avec vigueur aux niveaux central et provincial.

En prévision du XIVe Congrès national du Parti, la secrétaire général Tô Lâm a indiqué que les projets de documents seraient largement diffusés auprès des organisations du Parti, des membres du Parti et du public en août afin de recueillir leurs commentaires.

Il a souligné la résilience économique du Vietnam, attribuant son succès à une combinaison de politiques monétaires proactives, flexibles, opportunes et efficaces, ainsi qu’à des mesures budgétaires expansionnistes et ciblées qui ont permis d’équilibrer la maîtrise de l’inflation avec la croissance et de stabiliser les taux d’intérêt et de change.

Le secrétaire général Tô Lâm a également mis l’accent sur l’exonération des frais de scolarité pour les élèves de la maternelle au lycée à compter de l’année scolaire 2025-2026, le projet de création d’internats à niveaux multiples dans 248 communes frontalières et l’extension de l’assurance maladie à la population, projets qui ont reçu un large soutien de la population.

Vers une administration plus réactive

Concernant le programme législatif, le gouvernement a soumis 50 projets de loi et résolutions à l’Assemblée nationale pour examen et approbation. Le gouvernement a publié 119 décrets et 15 documents juridiques afin de dégager les entraves procédurales, créant ainsi un espace de développement plus dynamique pour l’économie nationale.

Un nouveau modèle d’administration locale à deux niveaux, lancé il y a un mois, rationalise déjà les services publics, a-t-il noté, marquant ainsi une évolution vers une administration plus réactive.

La défense nationale demeure une priorité, l’armée entière remplissant les 15 missions définies par le XIe Congrès de l’Organisation du Parti, a-t-il déclaré, attribuant ces progrès à une étroite coordination au sein de la direction du Parti et aux efforts de la base, soutenus par le soutien de l’opinion publique, notamment des vétérans et des anciens révolutionnaires.

Le leader du Parti a exprimé l’espoir que les officiers supérieurs, les généraux et les anciens combattants, forts de leur expérience et de leur passion, continueraient à contribuer à la glorieuse cause du Parti, du peuple et de la nation, quel que soit leur rôle.

Après avoir connu des guerres de résistance, le Vietnam a vu plus de 1,2 million de martyrs et 9,2 millions de personnes reconnues pour leur contribution et celle de leurs familles. Le Parti et l’État ont mis en place des politiques de soutien, allouant davantage de ressources à l’éducation, aux soins de santé et à la réadaptation, en particulier pour les invalides de guerre, les vétérans et les victimes de l’agent orange/dioxine pris en charge dans les centres de soins nationaux.

Au cours des cinq dernières années, l’armée, en collaboration avec des entreprises militaires, a construit et rénové plus de 43.400 maisons du cœur, supprimé 9.800 logements précaires en faveur des bénéficiaires de politiques, des contributeurs révolutionnaires et des ménages démunis, pour un coût total de 2.430 milliards de dôngs (92,77 millions de dollars), et distribué plus de 1.100 livrets d’épargne d’une valeur de 6,2 milliards de dôngs aux familles dans le besoin.

Au moins, 2.879 mères héroïnes sont prises en charge par les unités militaires et les autorités locales, tandis que 702 enfants de martyrs et d’invalides de guerre bénéficient d’un parrainage et d’un soutien. Depuis 2013, les restes de plus de 21.000 martyrs de guerre ont été identifiés et rapatriés.

