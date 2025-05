Le Vietnam, partenaire stratégique de l’Argentine en Asie

Le Forum d'affaires Argentine - Vietnam (FINAV) s'est tenu pour la première fois vendredi 30 mai à Manfredi, dans la province de Córdoba, en présence des autorités locales, de représentants institutionnels, de nombreuses entreprises argentines et de représentants de l'ambassade du Vietnam.

>> La presse argentine souligne le 50e anniversaire de la réunification du Vietnam

>> Le Vietnam salué en Argentine pour son modèle économique et sa diplomatie efficace

>> La presse argentine rend hommage à Hô Chi Minh à l'occasion de son anniversaire

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, Ngô Manh Khôi, chef de l'Office du commerce de l'ambassade du Vietnam en Argentine, a souligné le rôle du Vietnam comme l'une des économies les plus dynamiques au monde, avec une population de plus de 100 millions d'habitants, un PIB de plus de 476 milliards de dollars et un commerce extérieur dépassant les 786 milliards de dollars.

Il a déclaré que le Vietnam avait signé 17 accords de libre-échange avec plus de 60 pays et territoires, consolidant ainsi sa position de pôle industriel et logistique mondial.

Concernant les relations bilatérales, il a indiqué que les échanges commerciaux entre le Vietnam et l'Argentine avaient connu une croissance significative, atteignant près de 5 milliards de dollars ces dernières années.

L'Argentine est l'un de ses principaux fournisseurs de maïs et de produits agricoles. Le Vietnam, quant à lui, exporte vers l'Argentine des produits tels que des téléphones portables, des composants électroniques, des chaussures et des textiles.

Il a souligné les similitudes et le potentiel entre les deux pays, malgré leur distance géographique, et a mentionné l'importance stratégique de l'Argentine comme porte d'entrée vers le marché du MERCOSUR, ainsi que le rôle du Vietnam comme passerelle vers l'Asie du Sud-Est et la région Asie-Pacifique.

Il a également appelé les entreprises des deux pays à renforcer leurs échanges commerciaux par le biais de foires, de forums et d'activités promotionnelles, et a invité les entreprises argentines à participer aux principaux événements au Vietnam en 2025, tels que le Vietnam International Sourcing en juin, le salon alimentaire FoodExpo en novembre et le Forum commercial Vietnam - Amérique latine à la fin de l'année.

Alors que le Vietnam et le MERCOSUR, dont l’Argentine est membre, négocient un accord de libre-échange (ALE), les perspectives d’expansion du commerce bilatéral sont énormes, a-t-il conclu.

VNA/CVN