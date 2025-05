Le Vietnam progresse dans le classement mondial des écosystèmes de start-up

En 2025, le Vietnam a progressé d’une place par rapport à l’année précédente pour se classer au 55e rang mondial et a conservé sa 5e place en Asie du Sud-Est dans l’Indice mondial de l’écosystème des start-up 2025, publié par StartupBlink.

Il s’agit de la troisième année consécutive que le Vietnam améliore son positionnement, témoignant ainsi d’une dynamique positive pour améliorer son environnement national de start-up.

Le cabinet StartupBlink évalue les écosystèmes de start-up de plus de 1.400 villes et 100 pays selon 33 indicateurs répartis en trois catégories principales. D’abord, la quantité mesure le nombre de start-up, d’espaces de coworking et d’accélérateurs présents. Ensuite, la qualité analyse les investissements reçus, le nombre de licornes et la présence de centres de recherche internationaux. Enfin, l’environnement des affaires évalue la connectivité Internet, les coûts technologiques et le cadre réglementaire.

Eli David Rokah, fondateur et PDG de StartupBlink, a officiellement annoncé le rapport de l’Indice mondial de l’écosystème des start-up 2025 lors d’un récent séminaire en ligne consacré aux résultats de l’innovation des startups vietnamiennes pour 2025.

Il a déclaré que l’écosystème des start-up vietnamiennes recèle un potentiel considérable en raison de la taille de son marché, de sa croissance rapide et des mutations de sa chaîne d’approvisionnement mondiale.

Le Vietnam s’impose comme une destination attractive face à la hausse des coûts de production en Chine et à la mise en œuvre effective de ses accords de libre-échange avec l’Union européenne (UE), le Royaume-Uni et les pays d’Asie-Pacifique.

Le rapport "Indice mondial de l’écosystème des start-up 2025" (The Global Startup Ecosystem Index Report 2025) de StartupBlink souligne des évolutions positives et révolutionnaires dans les trois principaux pôles de startups vietnamiens.

Hô Chi Minh-Ville est entrée pour la première fois dans le top 5 des écosystèmes de start-up d’Asie du Sud-Est, se classant à la 110e place mondiale, son meilleur classement à ce jour. Hanoï a gagné 9 places pour atteindre la 148e place, tandis que Dà Nang a fait forte impression en gagnant 130 places pour atteindre la 766e place, devenant ainsi la ville à la croissance la plus rapide du pays.

Pham Hông Quât, chef de l’Agence nationale pour le développement de l’entrepreneuriat et de la commercialisation des technologies (ministère des Sciences et des Technologies), a déclaré que l’écosystème des start-up innovantes vietnamiennes avait réalisé des progrès remarquables ces dernières années.

Les trois principales villes - Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang - figurent parmi les 1.000 premières villes mondiales en matière de start-up, fruit d’efforts conjoints aux niveaux national et local. Des cadres politiques à l’énergie entrepreneuriale locale, l’écosystème se développe rapidement.

