Forum Nikkei : cinq propositions du Vietnam pour la coopération multilatérale

>> Renforcement de la coopération entre le Vietnam et la préfecture japonaise d'Aichi

>> Exposition "Hô Chi Minh - symbole de notre temps" : un pont culturel entre le Vietnam et le Japon

>> Le vice-PM Nguyên Chi Dung rencontre un ministre et un ancien PM japonais

Photo: VNA/CVN

Sous le thème "Le défi de l'Asie dans un monde turbulent", l'événement de cette année marquait trois décennies depuis sa création, consolidant ainsi son rôle de première plateforme asiatique de dialogue politique.

S'exprimant lors de l'événement, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a déclaré que malgré les défis sans précédent et complexes auxquels le monde est confronté, l'Asie a continué de maintenir son rôle de moteur dynamique et stable de la croissance économique mondiale, de berceau de la civilisation humaine et de pôle florissant de réseaux industriels et de production dynamiques.

Pour propulser l'Asie vers des avancées décisives, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a proposé de renouveler les mécanismes de coopération multilatérale et de renforcer un système commercial mondial gagnant-gagnant, d'être un pionnier du développement scientifique et technologique, de l'innovation et de la transformation numérique, et de promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale. Il a appelé tous les pays à s'unir pour écrire un nouveau chapitre de la croissance miraculeuse de l'Asie et relever les défis de la paix, de la coopération et de la prospérité mondiales et régionales.

Le Vietnam est déterminé à se développer rapidement et durablement avec un nouvel état d'esprit, une nouvelle vision et une nouvelle approche, a-t-il déclaré, soulignant l'accélération de trois avancées stratégiques dans les domaines de la réforme institutionnelle, des infrastructures et des ressources humaines, tout en adoptant quatre piliers clés pour rattraper son retard, progresser ensemble et tirer parti de son avantage de retardataire pour poursuivre sa croissance.

Répondant aux questions sur l'impact de la politique tarifaire américaine, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a souligné l'importance des relations économiques, commerciales et d'investissement avec les États-Unis, évalué les impacts sur les exportations, l'attraction des investissements étrangers et la gestion de la macroéconomie.

Le Vietnam s'efforce de conclure rapidement les négociations avec les États-Unis avec les meilleurs résultats possibles, a-t-il déclaré, considérant cela comme une opportunité de restructurer l'économie, de renforcer l'autonomie et la résilience, de diversifier les marchés et de développer la consommation intérieure.

En ce qui concerne la nouvelle ère, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a déclaré qu'il s'agissait d'une ère de développement accéléré, visant à bâtir un pays riche, prospère, démocratique, juste et civilisé, où chacun puisse profiter des fruits du développement.

Pour concrétiser cette vision, le Vietnam a récemment mis en place des politiques révolutionnaires et historiques. Celles-ci incluent la rationalisation de l'appareil, le développement de percées scientifiques et technologiques, le développement du secteur privée, la réforme des institutions et la promotion d'une intégration internationale profonde comme tremplin de la croissance.

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre a souligné que le Vietnam ambitionnait de devenir un pôle de l'industrie des semi-conducteurs, un maillon important de la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs, et accordait la priorité au développement des institutions et des infrastructures, à la mise en place de mécanismes d'incitation, à la formation des ressources humaines et à la création d'un écosystème industriel des semi-conducteurs.

Le vice-Premier ministre a affirmé que les aspirations de développement du Vietnam ouvriront de nouvelles opportunités de coopération en matière d'investissement, appelant les investisseurs et les entreprises étrangers, dont le Japon, à poursuivre le développement de leurs investissements et de leurs activités au Vietnam.

Dans le cadre de sa participation de ce Forum, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a reçu Daisuke Arakawa, directeur exécutif principal du groupe Nikkei. Il a souligné que les réformes en cours au Vietnam ont retenu l'attention de la communauté internationale, ouvrant de nombreuses opportunités de coopération pour les années à venir. Il également exhorté le groupe Nikkei à amplifier l'histoire du Vietnam à l'échelle mondiale et à s'associer à sa prochaine phase de développement.

VNA/CVN