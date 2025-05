Faire de Hô Chi Minh-Ville une mégapole moderne

Elle créera de nouvelles opportunités de développement durable, faisant de Hô Chi Minh-Ville une mégapole moderne à forte influence, moteur du développement économique du Vietnam et renforçant sa position sur la scène internationale.

C’est ce qu’a déclaré Nguyên Van Nên, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti de Hô Chi Minh-Ville, lors de la première réunion du Comité de pilotage du projet de fusion de ces trois localités.

Cette fusion administrative vise à optimiser leurs ressources, à renforcer la connectivité régionale, à créer des chaînes d'approvisionnement, à affirmer la position et à faire de Hô Chi Minh-Ville un centre financier international, scientifique et technologique, d'innovation, de logistique, de coopération et compétitif avec les mégapoles asiatiques. Les identités culturelles, les traditions et les histoires des trois localités se fondront, créant une solidarité et une unité plus diversifiées, riches, profondes et humaines, et l’espace culturel de Hô Chi Minh-Ville se développera davantage.

Selon le docteur Tân Du Lich, président du Conseil consultatif de la Résolution 98, Hô Chi Minh-Ville, après la fusion, pourrait devenir une mégapole inégalée en Asie du Sud-Est. La nouvelle Hô Chi Minh-Ville disposera d’un centre maritime et industriel, d’un centre financier et commercial, ainsi que d’un important pôle touristique maritime et insulaire.

D’un point de vue économique, Thomas Rooney, directeur adjoint des services industriels de Savills Hanoï, a déclaré que les localités déjà prometteuses en matière d’investissement se compléteraient en termes d’infrastructures, de main-d’œuvre et d’orientation du développement.

Une telle envergure permettra aux localités d’atteindre des normes plus élevées en matière d’infrastructures et de gestion, renforçant ainsi leur position dans la chaîne de valeur mondiale.

Une fusion systématique des provinces ouvrirait la voie à la formation d’écosystèmes urbains et industriels intégrés, plus attractifs pour les flux d’investissements étrangers, de plus en plus sélectifs quant à leurs destinations. L’élargissement des frontières administratives aidera les provinces à planifier davantage de nouvelles zones industrielles de plus grande superficie, offrant ainsi plus de possibilités aux entreprises.

Grâce à l’augmentation des fonds fonciers, les entreprises nationales et étrangères trouveront plus facilement des emplacements adaptés à l’implantation de leurs usines, évitant ainsi la pénurie de terrains industriels dans les localités à forte demande, a-t-il été ajouté.

Selon plusieurs économistes, la fusion de Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu constituera un excellent modèle pour la nouvelle orientation de développement du pays, axée sur l’économie numérique, l’économie verte et l’économie circulaire, créant une dynamique pour entrer dans une nouvelle ère.

