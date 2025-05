Le Vietnam salué en Argentine pour son modèle économique et sa diplomatie efficace

Le site argentin El Tiempo a récemment publié un article du journaliste et chercheur Gaston Fiorda, spécialiste du Vietnam depuis de nombreuses années, dans lequel il fait l’éloge du modèle de développement économique et de la stratégie diplomatique efficaces du pays.

Photo : VNA/CVN

Dans son article, Gaston Fiorda affirme que le Vietnam est aujourd’hui l’une des économies les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est, grâce à son modèle d’économie de marché à orientation socialiste, mis en œuvre depuis 1986 dans le cadre de la politique de Renouveau (Dôi moi).

Le Vietnam a encouragé le développement d’une économie multi-sectorielle, impliquant à la fois le secteur privé et les entreprises étrangères. Toutefois, l’État conserve un contrôle stratégique sur des secteurs clés tels que l’énergie ou les ressources minières, afin de garantir sa souveraineté économique tout en attirant les investissements et en développant les technologies.

El Tiempo souligne qu’en 2024, l’économie vietnamienne a enregistré une croissance de 7,09 %, avec plus de 38 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE), plaçant le pays parmi les 15 destinations les plus attractives au monde. Rien que pour le premier trimestre 2025, le Vietnam a déjà attiré plus de 11 milliards de dollars d’IDE, un signe de la confiance des investisseurs dans son modèle économique.

L’article conclut que le Vietnam émerge comme un exemple unique de stabilité, de croissance et de diplomatie pragmatique. Grâce à une gouvernance efficace et une économie ouverte, le pays continue d’affirmer son rôle en tant qu’acteur fiable et dynamique au sein du bloc des nations de l’Asie du Sud-Est.

VNA/CVN