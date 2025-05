Quang Tri renforce sa lutte contre la pêche illégale grâce à une gestion rigoureuse

La province de Quang Tri (Centre) a enregistré des résultats positifs dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) grâce à une gestion rigoureuse, ainsi qu'au contrôle, à la surveillance et au suivi systématiques des navires de pêche.

Au 30 mai, Quang Tri comptait 775 navires d'une longueur de 6 m ou plus, tous enregistrés conformément à la réglementation. La province a également achevé l'enregistrement de plus de 300 navires de pêche classés dans la catégorie dite des "3 Non" (non enregistrés, non immatriculés, sans licence).

Toutes les informations concernant l'enregistrement, l'inspection et la délivrance de permis de pêche ont été intégrées dans la base de données nationale sur la pêche. Le contrôle des navires entrant et sortant des ports reste une étape cruciale dans la lutte contre la pêche INN.

Selon Lê Van Sy, un pêcheur de 48 ans du district de Triêu Phong, les garde-frontières ont récemment multiplié les actions de sensibilisation et d'accompagnement à l'intention des propriétaires de bateaux afin de leur rappeler les obligations à respecter lors des opérations portuaires et en mer.

Ces efforts ont permis aux pêcheurs de mieux comprendre et de se conformer strictement aux réglementations en vigueur. Concernant le suivi en mer, 183 des 186 navires de pêche de la province ont été équipés de dispositifs de surveillance par satellite, soit un taux de plus de 98 % (les trois restants en raison de leur inactivité).

