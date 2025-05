Hô Chi Minh-Ville : plus de 350 entreprises au Salon international d’IEAE 2025

Le Salon international d’électronique et d’équipements intelligents du Vietnam (IEAE) 2025, organisé par la Société de publicité et des foires commerciales (Vinexad) en collaboration avec la société Chaoyu Expo et un certain nombre d’unités de promotion commerciale, a officiellement ouvert ses portes le matin du 29 mai au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC) à Hô Chi Minh-Ville.

>> Bientôt un salon consacré aux appareils électroménagers et salles blanches

>> Vers une régulation plus stricte du commerce électronique transfrontalier

>> Le secteur électronique à l’épreuve des tarifs et des pressions de transformation

Se déroulant du 29 au 31 mai sur une surface d’exposition de plus de 10.000 m², le salon international IEAE 2025 a attiré plus de 350 entreprises de Chine et du Vietnam. L’événement couvre la quasi-totalité de la chaîne industrielle de l’électronique et des petits électroménagers, offrant une plate-forme commerciale efficace pour répondre aux divers besoins des visiteurs et des acheteurs internationaux.

Selon le comité d’organisation, ce salon international devrait créer une plate-forme professionnelle dans ce secteur, apportant une contribution importante au développement durable et à l’innovation de l’industrie au Vietnam.

Une destination d’investissement idéale

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture du salon, Tô Ngoc Son, directeur adjoint du Département du développement des marchés extérieurs du ministère de l’Industrie et du Commerce, a déclaré que, dans un contexte où le monde des affaires du secteur de l’électronique et des hautes technologies est confronté à de nombreuses difficultés en raison des fluctuations économiques mondiales, des coûts logistiques élevés et des tensions commerciales, le salon international IEAE 2025 s’est avéré être un événement créant une plate-forme commerciale efficace, contribuant à l’objectif de développement du marché et à l’amélioration de la compétitivité.

Tô Ngoc Son a ajouté que, par ailleurs, le Vietnam est une destination d’investissement idéale pour les sociétés multinationales opérant dans les secteurs des technologies de l’information et de l’électronique. Avec une population jeune et une génération de dirigeants d’entreprise bien formés au niveau national et international, le Vietnam est prêt à répondre aux besoins en ressources humaines des secteurs de l’électronique et des hautes technologies.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, le Vietnam est un pôle d’attraction économique en Asie du Sud-Est, avec une forte croissance économique, une urbanisation rapide et une amélioration progressive du niveau de vie de la population, ce qui en fait un marché de consommation potentiel pour de nombreux produits électroniques. Les statistiques sur la valeur de la production industrielle au Vietnam ont continuellement enregistré une croissance à deux chiffres pendant de nombreuses années consécutives, et le chiffre d’affaires à l’exportation a également constamment battu de nouveaux records, devenant l’un des principaux moteurs de croissance de l’économie nationale.

Selon Mo Sijian, vice-président de la société Chaoyu Expo, l’industrie de l’électronique et de l’électroménager est l’un des piliers importants de l’économie mondiale, jouant un rôle majeur dans la promotion du progrès technologique et l’amélioration de la qualité de vie humaine. L’IEAE n’est pas seulement un événement annuel de l’industrie électronique et de l’électroménager au Vietnam, contribuant à améliorer la compréhension et la coopération entre les entreprises de la chaîne d’approvisionnement et à promouvoir le secteur mondial de l’électronique et de l’électroménager pour un développement plus durable et de meilleure qualité, mais aussi à promouvoir la coopération entre le monde des affaires en général, et le Vietnam et la Chine en particulier.

Nouveaux produits

Selon le représentant de la société Vinexad, lors du salon IEAE, des marques prestigieuses présentent une série de nouveaux produits, offrant aux visiteurs de nombreuses expériences riches. En particulier, la gamme de batteries de secours et d’accessoires téléphoniques de Remax promet d’offrir aux consommateurs un choix varié et une qualité supérieure.

À cette occasion, la sarl la technologie Ketikesi Dongguan lance une série de claviers personnalisés haut de gamme, répondant de manière flexible aux besoins de conception personnalisée, aidant les clients à créer leurs propres claviers personnels. La sarl de l’électricien Stelang de Foshan Shunde propose des cafetières à capsules, des cafetières à pression et des cafetières à filtre automatiques pour aider les consommateurs à profiter pleinement d’une tasse de délicieux café directement à la maison. De plus, les petits appareils électroménagers tels que les centrifugeuses, les gaufriers, les machines à emballer sous vide… de la sarl d’Innovation Henglong Xinhui de Jiangmen contribuent à améliorer la qualité de vie.

En outre, de nombreux produits dotés d’une technologie de pointe seront également présentés, tels que haut-parleurs d’aide au sommeil, imprimante 3D, lunettes intelligentes… Outre les entreprises internationales, le salon accueille également la participation de marques célèbres au Vietnam telles que FPT Shop, Phong Vu, Sunhouse et de nombreux autres noms prestigieux, contribuant à la richesse et à la diversité de l’IEAE.

Série de séminaires et d’activités spécialisées

Dans le cadre du salon IEAE 2025, une série de séminaires et d’activités spécialisées seront organisés à cette occasion, avec la participation d’experts, d’associations et d’organisations nationales et internationales prestigieuses. Les séances de discussion portent sur les tendances mondiales, l’innovation technologique, les stratégies de gouvernance et la coopération dans la chaîne de valeur, pour aider les entreprises à améliorer leur compétitivité et à saisir les opportunités dans le contexte des changements de production mondiaux.

Certains ateliers typiques incluent l’atelier sur "Les tarifs américains et le changement de la chaîne d’approvisionnement manufacturière : impact sur le Vietnam", celui sur "Améliorer la capacité interne - Percée dans la chaîne d’approvisionnement mondiale", la conférence sur "Trouver des fournisseurs dans l’industrie auxiliaire en 2025 - connexion des opportunités d’approvisionnement avec les investisseurs asiatiques", le colloque sur "AI Café à l’IEAE 2025", celui sur “La technologie intelligente crée un espace de vie moderne”, celui sur "Solutions pour maison intelligente et système de service synchronisé Rang Dong - RalliSmart", celui sur "Enceintes intelligentes - Expérience sonore à l’ère numérique", celui sur "Exploiter la technologie 3D/XR dans l’ensemble du cycle de vie du développement immobilier"...

Parallèlement à cela, la zone d’exposition des produits exceptionnels est également l’un des points forts du salon, où sont rassemblées les dernières réalisations en matière de recherche et développement, les technologies de pointe et les conceptions créatives de nombreuses marques prestigieuses.

Texte et photos : Tân Dat/CVN