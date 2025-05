Bên Tre durcit le ton à l'encontre de la pêche INN

La province de Bên Tre, située dans le delta du Mékong, a intensifié ses efforts pour lutter contre les pratiques de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Les priorités incluent le renforcement du contrôle des activités de pêche dans les ports, l’assurance d’une traçabilité complète et précise des produits halieutiques, ainsi que l’accompagnement des armateurs dans les procédures de reconversion professionnelle.

Selon le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyên Minh Canh, Bên Tre poursuivra ses campagnes de sensibilisation à la réglementation sur la pêche, tout en interdisant strictement aux navires de pêche locaux d'exercer toute activité illégale dans les eaux étrangères.

Ce responsable a également indiqué que la province a récemment obtenu des résultats positifs dans la lutte contre la pêche INN. Ainsi, 3.484 navires ont obtenu ou renouvelé leur permis de pêche, soit 95,5 % de la flotte locale. En parallèle, les procédures d’octroi de certificat de navigabilité ont été finalisées pour 2.276 navires, représentant 91,55 % du total. Parmi les 995 navires autrefois qualifiés de "trois non" - sans immatriculation, sans permis de pêche et sans certificat de navigabilité - tous sont désormais immatriculés, et 989 ont reçu un permis de pêche.

Par ailleurs, 2.000 bateaux sont désormais équipés du système de surveillance des navires par satellite (VMS), soit 98,86% de la flotte de pêche de la province.

Les ports de pêche de Ba Tri et de Binh Dai sont désormais pleinement opérationnels, répondant aux besoins de débarquement de produits de la mer de la population locale. Ces ports mettent à jour quotidiennement leurs données sur Google Sheets, sous la gestion de la Direction des pêches, et appliquent le système de documentation électronique de traçabilité des captures (eCDT) à tous les navires entrants et sortants.

Des unités spéciales de surveillance ont été mises en place dans les ports pour faire respecter la réglementation, vérifier la documentation, et superviser les opérations de déchargement. Ces équipes soutiennent également la mise en œuvre du système eCDT, qui constitue la base de l’octroi des certificats d’origine des captures et d’autres documents de traçabilité.

Les autorités locales coopèrent également pour surveiller, détecter et prévenir les tentatives d’intrusion des navires dans les eaux étrangères, en agissant directement au sein des communautés.

En outre, le Département provincial de l’agriculture et de l’environnement a élaboré des plans d’action proactifs et lancé des campagnes de contrôle pour inspecter et sanctionner les infractions liées à la réglementation contre la pêche INN.

