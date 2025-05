Centre financier international, une opportunité de connecter les marchés

Hô Chi Minh-Ville est en train de redoubler ses efforts pour établir rapidement son Centre Financier International (CFI). L'objectif est de dynamiser l'économie du Vietnam dans son ensemble, et celle de Hô Chi Minh-Ville en particulier, afin de soutenir le développement socio-économique du pays et de renforcer ses liens avec les marchés financiers mondiaux.

>> Des ressources humaines de haute qualité nécessaires pour le Centre financier international

>> Le Premier ministre trace la voie d’un centre financier international au Vietnam

>> Nécessité d'élaborer un corridor juridique pour le Centre financier international

Photo : Hông Dat/VNA/CVN

Lê Ngoc Thuy Trang, cheffe adjointe du Bureau du Comité populaire municipal, a indiqué que la ville avait créé un comité de pilotage ainsi qu’un groupe de travail chargé de la mise en œuvre du projet CFI.

L’Institut de recherche pour le développement de la ville a été mandaté pour élaborer un projet de formation des ressources humaines, dont la finalisation est prévue pour juin 2025.

Selon Truong Minh Huy Vu, directeur de cet institut, le CFI requiert une équipe spécialisée dans les domaines de la finance, de la banque, de la blockchain, de l’intelligence artificielle (IA) et de la gestion des risques. Il est également crucial d’instaurer des mécanismes attractifs pour attirer des experts internationaux et garantir la compétitivité régionale et mondiale.

Nguyên Ngoc Hoa, président de l’Association des entreprises de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que le CFI dynamiserait le développement de trois marchés clés : le marché bancaire, le marché interbancaire et la bourse des matières premières. Il a précisé que les agences centrales et municipales examinaient actuellement les cadres juridiques nécessaires à la mise en service rapide du CFI, conformément aux directives de l’Assemblée nationale et du gouvernement.

Le CFI s’appuie sur des technologies de pointe telles que la fintech, la blockchain et la finance verte. Ses liens étroits avec les principaux centres financiers, tels que Singapour, Shanghai et Tokyo, ainsi que la participation du Vietnam à de nombreux accords de libre-échange, constituent des atouts majeurs.

Selon Nguyên Hoài Thu, PDG de la société de gestion de fonds VinaCapital, la taille encore modeste du capital représente une opportunité pour le CFI de Hô Chi Minh-Ville d’attirer de nouveaux flux d’investissement et de devenir une destination fiable pour les investisseurs internationaux.

Sohail S. Quaraeshi, représentant du groupe Milcon Gulf, a également exprimé son intérêt pour la construction du CFI à Hô Chi Minh-Ville.

Pour préparer le lancement du centre, l’Institut de recherche pour le développement de la mégapole du Sud a organisé de nombreux séminaires et consultations d’experts sur les mécanismes d’investissement et l’expérimentation de modèles financiers.

Lors d'une récente conférence dédiée à la construction du CFI, Nguyên Van Duoc, président du Comité populaire municipal, a déclaré que le centre constituerait un socle pour améliorer les capacités de gestion, promouvoir l’innovation et développer la coopération internationale.

La ville s’engage à collaborer étroitement avec l'autorité centrale, les entreprises et les investisseurs nationaux et internationaux pour bâtir un centre financier de niveau international, a-t-il conclu.

VNA/CVN