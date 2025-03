Coopération Vietnam - BCE : un pas vers des centres financiers modernes et compétitifs

>> Hô Chi Minh-Ville gagne sept places au classement mondial des centres financiers

>> Le Vietnam veut coopérer avec le Luxembourg sur la création des centres financiers

>> Des intellectuels vietnamiens au Luxembourg partagent leur expérience

Photo: VNA/CVN

Le vice-Premier ministre a hautement apprécié le rôle de la BCE dans le contrôle de l'inflation, la stabilisation de l'économie et la promotion d'une croissance durable, considérant la BCE comme un modèle dont le Vietnam souhaite s'inspirer pour perfectionner son marché financier, renforcer le contrôle des flux de trésorerie, gérer la macroéconomie et apprendre des expériences des pays.

Selon le dirigeant, le Vietnam est en train de mettre en place un cadre juridique et d'élaborer des politiques ouvertes, conformes aux normes internationales, afin d'attirer les investisseurs vers les centres financiers internationaux. Il est prévu que cette année, l'Assemblée nationale du Vietnam adopte une résolution sur la création de ces centres financiers.

Le Vietnam espère que la BCE, forte de sa vaste expérience, soutiendra et apportera des idées pour élaborer des politiques de gestion, attirer des investissements, contrôler les risques et prévenir le blanchiment d’argent, a indiqué Nguyên Hoa Binh.

Photo: VNA/CVN

En réponse, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a hautement apprécié l'orientation du Vietnam vers le développement de centres financiers, déclarant qu'elle chargerait le département juridique d'aider le Vietnam à construire un cadre juridique adapté à ces centres. Elle a salué la proposition d'envoyer des fonctionnaires vietnamiens en stage à la BCE pour se familiariser avec le modèle de fonctionnement des centres financiers.

Nguyên Hoa Binh a déclaré que le Vietnam était prêt à accepter les recommandations internationales et les examinerait attentivement, ajoutant que les centres financiers vietnamiens viseront à fournir des services financiers modernes tels que la finance verte, le financement des produits dérivés et la technologie financière (fintech), en particulier pour répondre aux besoins financiers des projets d'infrastructure et d'énergie à grande échelle.

Pour garantir à la fois l’attraction des flux de capitaux et la stabilisation des finances nationales, le Vietnam souhaite s’inspirer de l’expérience de la BCE. Le vice-Premier ministre permanent a proposé plusieurs mécanismes de coopération spécifiques, notamment l’envoi de personnel des centres financiers en stage à la BCE pendant un an, l'invitation d'experts expérimentés de la BCE au Vietnam pour former le personnel, ainsi que l'invitation de la présidente de la BCE au Vietnam pour signer un protocole d’accord (MOU) sur la coopération.

La présidente de la BCE a approuvé ces propositions, affirmant que l'assistance technique comprendrait la construction d'un cadre juridique, la formation et la supervision, tout en suggérant au Vietnam d'identifier clairement ses domaines prioritaires. Elle a déclaré accepter deux à trois stagiaires vietnamiens et discuter des détails spécifiques lors du processus de préparation du protocole d'accord et de la mise en œuvre de nouveaux contenus de coopération.

Le même jour, lors d’une table ronde sur le développement des centres financiers au Vietnam, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh a appelé les experts et les entreprises allemands à investir au Vietnam et à devenir les premiers investisseurs étrangers présents dans ces centres financiers internationaux.

Photo: VNA/CVN

Il a également suggéré que des experts et des entreprises d’Allemagne viennent au Vietnam pour participer à la construction des centres financiers et accueillir du personnel vietnamien qualifié afin qu'ils se forment et se renseignent sur les opérations de ces centres.

Selon lui, dans les années à venir, le Vietnam est déterminé à réaliser une percée économique. Le pays étudie donc de nombreuses mesures pour promouvoir la croissance, notamment la construction et l’exploitation de centres financiers, en créant un environnement favorable, ouvert, attractif et prestigieux pour les investisseurs étrangers.

Parallèlement, le Vietnam met en place des solutions telles que la réduction drastique des procédures administratives, l'amélioration du cadre juridique et des infrastructures, a indiqué Nguyên Hoà Binh.

Les représentants d'organisations, de sociétés et d'entreprises allemandes ont partagé de nombreuses expériences en matière de développement du marché financier et ont formulé des recommandations pour son développement au Vietnam. Ils ont hautement apprécié la décision du Vietnam de construire des centres financiers internationaux et ont été impressionnés par l'approche globale et innovante du pays. Ils ont estimé que la tournée du vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh à Londres, Luxembourg et Francfort, trois des plus grands centres financiers du monde, était un choix judicieux, permettant au Vietnam de recueillir des informations et des expériences précieuses pour la construction de ces centres.

Auparavant, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh avait rencontré des représentants de la World Alliance of International Financial Centers (WAIFC) ainsi que plusieurs entreprises financières allemandes de premier plan telles que DZ Bank, la société de conseil Brosnan Norden, la holding d'investissement Mountain Alliance AG et la société d'investissement DAS Investment.

VNA/CVN