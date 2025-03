Allemagne : le moral des entrepreneurs rebondit après le vote du plan d'investissement géant

Le baromètre IFO, indicateur très suivi par le milieu des affaires, s'est établi en mars à 86,7 points, en hausse de 1,4 point sur un mois, selon un communiqué mardi 25 mars. Les entreprises allemandes sont "plus satisfaites de leur situation actuelle et leurs attentes ont sensiblement augmenté", observe Clemens Fuest, président de l'institut munichois. Après les élections législatives de février, remportées par le parti conservateur du futur chancelier Friedrich Merz, les deux chambres du Parlement ont voté la semaine dernière l'assouplissement des strictes limites d'endettement pour les dépenses de défense et un fonds spécial pour investir 500 milliards d'euros dans les infrastructures. Ce plan représente une révolution en Allemagne, le pays de l'orthodoxie budgétaire, où les infrastructures vétustes (routes, ponts, voies ferrées, réseau internet...) freinent la croissance d'après les experts.

AFP/VNA/CVN