Entretien entre les Premiers ministres vietnamien et espagnol

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a souligné que les similitudes entre les deux pays en termes de situation géostratégique, de traditions culturelles et historiques et de peuples amicaux et hospitaliers étaient des catalyseurs pour promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines : politique - diplomatie, commerce - investissement, défense - sécurité, science - technologie, infrastructures, énergies renouvelables et développement durable.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le Premier ministre Pedro Sánchez a affirmé que les deux pays avaient encore beaucoup de marge de coopération. Il a convenu avec le Vietnam de viser à établir un partenariat stratégique global dans les temps à venir.

Il a affirmé que Vietnam était l’un des partenaires prioritaires de l’ASEAN et que l’Espagne souhaitait promouvoir une coopération globale avec le Vietnam, membre actif et responsable de la région Asie-Pacifique ; soulignant que de plus en plus d'entreprises et de touristes espagnols souhaitent visiter le Vietnam et explorer les opportunités d'investissement et d'affaires, notamment dans les domaines de la coopération ferroviaire et ferroviaire urbaine, de l'énergie, de l'aviation, etc.

Les deux dirigeants ont discuté des principales orientations de coopération pour porter le partenariat stratégique Vietnam - Espagne à des niveaux plus profonds, plus pratiques et plus efficaces.

De nouveaux mécanismes de coopération

Ils ont convenu d’accroître les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux; de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération bilatérale existants, ainsi que rechercher et établir de nouveaux mécanismes de coopération dans des domaines spécialisés.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam mettait en œuvre des politiques pour soutenir les politiques financières et fiscales ainsi que pour assurer des infrastructures fluides, des institutions ouvertes, une gouvernance intelligente, etc. pour réduire les coûts entrants, améliorer la compétitivité des entreprises nationales, assurer un environnement d'investissement et d'affaires stable, sûr et transparent, créant ainsi une base solide pour les investisseurs étrangers pour faire des affaires à long terme au Vietnam. Il a également affirmé que le Vietnam se concentrait sur la diversification des marchés, en particulier des marchés potentiels, des produits et des chaînes d'approvisionnement.

Photo : VNA/CVN

Dans cet esprit, les deux dirigeants ont affirmé que les secteurs économique, commercial et d’investissement constituaient l’un des piliers importants du partenariat stratégique Vietnam - Espagne. Ils ont convenu de mettre en œuvre efficacement l'Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA) et le protocole nouvellement signé sur la coopération financière bilatérale ainsi que d’organiser prochainement la première réunion du Comité mixte sur l'économie, le commerce et l'investissement en 2025 dans le but de porter le commerce bilatéral à 8 milliards de dollars dans l'avenir.

Pedro Sánchez a apprécié les potentiels de coopération qui s'ouvriraient lorsque l'Accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA) entrerait officiellement en vigueur, et s'est engagé à encourager les autres pays de l'UE à ratifier bientôt cet accord ; à exhorter la Commission européenne à supprimer prochainement du «carton jaune» imposé aux produits halieutiques vietnamiens.

Soulignant la complémentarité économique entre les deux pays, le dirigeant espagnol a demandé le Vietnam de réduire les procédures administratives non tarifaires et d’ouvrir son marché aux produits agricoles et avicoles espagnols pour une coopération commerciale équilibrée. A cette occasion, il a également remercié le Vietnam pour avoir continué à prolonger l'exemption de visa pour les citoyens espagnols.

Se soutenir au sein des forums multilatéraux

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à approfondir la coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture, des sports et du tourisme, du développement agricole durable, de la coopération décentralisée et des échanges entre les deux peuples, de la formation des ressources humaines de haute qualité, de la défense et de la sécurité nationales, de la lutte contre le terrorisme, de la criminalité transnationale, du maintien de la paix des Nations Unies et de la lutte contre les conséquences de la guerre au Vietnam ; de renforcer la coopération dans d’autres domaines potentiels tels que les sciences, les technologies, l’innovation, l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et la transformation numérique.

Le Premier ministre vietnamien a demandé aux deux pays d'envisagent l'ouverture des vols directs, contribuant ainsi à augmenter le nombre de touristes entre les deux pays. Il a salué les résultats de la coopération bilatérale dans le domaine de l’adoption.

Appréciant les contributions positives de la communauté vietnamienne en Espagne, le Premier ministre espagnol s'est engagé à créer des conditions favorables pour que cette communauté vietnamienne puisse s'intégrer avec succès dans le pays d'accueil.

Sur le plan multilatéral, les deux Premiers ministres ont convenu de continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales, en particulier aux Nations unies et dans le cadre de l'ASEAN et de l'UE.

Photo : VNA/CVN

A cette occasion, le Premier ministre espagnol a salué l'accueil par le Vietnam du Sommet du Partenariat pour la croissance verte (P4G) en avril 2025 et a affirmé la participation de l'Espagne à cet événement.

Concernant la question de la Mer Orientale, les deux dirigeants ont réaffirmé l'importance du maintien de la paix, de la sécurité et de la liberté de navigation et de survol ainsi que du règlement des différends par des moyens pacifiques et conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

A cette occasion, le Premier ministre espagnol a invité son homologue vietnamien à effectuer une visite en Espagne pour continuer à discuter des mesures visant à promouvoir le partenariat stratégique bilatéral. L'invitation a été acceptée.

VNA/CVN