Les PM vietnamien et espagnol co-président une conférence de presse conjointe

Selon le Premier ministre vietnamien, lors de l’entretien, les deux dirigeants ont échangé des points de vue approfondis sur la coopéra

Photo : VNA/CVN

Ils ont convenu les orientations pour promouvoir les relations bilatérales, en mettant l'accent sur six mesures spécifiques visant à les élever au niveau du partenariat stratégique global au moment opportun, pour l’intérêt des deux peuples, la paix, la coopération et le développement dans chaque région et dans le monde.

À cet égard, ils ont convenu de renforcer les échanges de délégations de haut niveau et de tous niveaux par divers canaux, notamment ceux du Parti, de l'État, du gouvernement et de l'Assemblée nationale ; de mettre en œuvre efficacement les mécanismes et accords de coopération bilatérale signés lors de cette visite ; de poursuivre la mise en œuvre effective de l'Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA) afin de réaliser des avancées significatives dans la coopération commerciale bilatérale ; et d'organiser la première réunion du Comité mixte de coopération économique, commerciale et d'investissement en 2025.

Les deux parties se sont accordées pour renforcer leur coopération en matière de défense et de sécurité, en s'appuyant sur les accords existants. Elles se sont engagées à élargir leur collaboration dans les domaines de l'éducation et de la formation, des sciences et technologies, de l'innovation, de l'agriculture et de la pêche, tout en promouvant les échanges culturels, artistiques et sportifs, renforçant ainsi les liens entre les deux peuples.

Étroite coordination et soutien mutuel

Elles continueront de créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne en Espagne et la communauté espagnole au Vietnam puissent vivre et travailler et contribuer de manière significative au développement socio-économique de leur pays d'accueil respectif et à l'amitié entre le Vietnam et l'Espagne.

Le Vietnam et l'Espagne poursuivront leur étroite coordination et leur soutien mutuel au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales, notamment aux Nations Unies et dans le cadre ASEAN-UE. Les deux parties mettront en œuvre conjointement des initiatives favorisant le multilatéralisme, le libre-échange et l'action climatique.

Photo : VNA/CVN

Lors de l’entretien, le Vietnam a demandé l'Espagne à servir de passerelle pour renforcer ses liens avec l'UE et les pays d'Amérique latine. En retour, le Vietnam est prêt à servir de passerelle pour approfondir les relations entre l'Espagne et l'ASEAN.

Concernant la question de la Mer Orientale, les dirigeants ont réaffirmé l'importance du maintien de la paix, de la sécurité et de la liberté de navigation et de survol ainsi que du règlement des différends par des moyens pacifiques et conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Pour sa part, le Premier ministre Pedro Sanchez a souligné qu'il s'agissait de la première visite officielle au Vietnam d'un Premier ministre espagnol, marquant le début d'activités de haut niveau et une nouvelle phase de coopération entre les deux pays. Il a déclaré que l'Espagne soutenait et souhaitait coopérer avec des économies dynamiques comme le Vietnam.

Trois axes clés

Il a exprimé son admiration pour les réalisations du Vietnam après 50 ans de réunification nationale et sa confiance dans le fait que le Vietnam deviendra un pays développé à revenu élevé d'ici 2045. Le Premier ministre espagnol a précisé que sa visite au Vietnam visait à renforcer les liens bilatéraux, en se concentrant sur trois axes clés : approfondir les relations politiques en vue de les élever au niveau du partenariat stratégique global dans les années à venir, renforcer la coopération économique avec la signature de plusieurs documents facilitant l'accès des entreprises aux marchés respectifs et promouvoir une approche globale des intérêts communs dans un contexte de tensions commerciales mondiales.

Le Premier ministre Pedro Sanchez s'est dit convaincu que le 4e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G) au Vietnam en 2025 et la 4e Conférence internationale sur le financement du développement (FfD4) en Espagne seront couronnés de succès et contribueront au développement durable mondial. Il a exprimé son espoir d'accueillir prochainement le Premier ministre vietnamien en Espagne.

Auparavant, les dirigeants ont assisté à l'échange de plusieurs documents de coopération entre le Vietnam et l'Espagne.

VNA/CVN