Le développement des centres financiers sert une finance solide au Vietnam

La création d’un centre financier international au Vietnam est une décision cruciale et stratégique, qui garantira la stabilité financière et la croissance à long terme du pays, ont déclaré des experts financiers et des représentants de grandes entreprises allemandes lors d’entretiens avec le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh, lors de sa récente visite en Allemagne.

L’Allemagne était la dernière étape de la tournée du dirigeant vietnamien dans trois pays européens, visant à enrichir son expérience pour le projet vietnamien d’implantation de centres financiers à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang (Centre).

S’adressant aux correspondants de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Berlin, les experts financiers ont exprimé leur volonté de partager leurs connaissances et leur expertise et de soutenir l’accès du Vietnam à des capitaux essentiels, tout en l’aidant à former et à recruter des professionnels de la finance hautement qualifiés afin d’assurer le développement rapide et efficace des centres financiers. Ils se sont également engagés à mettre en relation les entreprises vietnamiennes avec les investisseurs allemands et internationaux.

Hubertus Vaeth, directeur général de Frankfurt Main Finance, a décrit la création de centres financiers comme un catalyseur potentiel de croissance économique et de prospérité significatives pour le Vietnam. Il a souligné que la semaine dernière, Hô Chi Minh-Ville s’était classée deuxième au classement Oliver Wyman Future Cities Index. Pour exploiter pleinement le potentiel de la ville, la création d’un centre financier est considérée comme une étape naturelle et opportune.

L’expert a également souligné l’intérêt stratégique du développement d’un deuxième centre financier à Dà Nang, qui contribuera à attirer un plus large éventail d’investisseurs internationaux et, partant, à accroître les retombées économiques dans tout le pays.

Forte de plus de 350 ans d’expérience, Francfort demeure une place financière de premier plan au sein de l’Union européenne (UE). Compte tenu du développement des relations économiques et commerciales entre le Vietnam et l’Allemagne, le renforcement des liens financiers est à la fois logique et essentiel, a-t-il déclaré.

La VietinBank possède actuellement une succursale en Allemagne et cinq grandes institutions financières allemandes sont implantées au Vietnam, posant ainsi les bases d’une coopération financière bilatérale renforcée, a souligné Hubertus Vaeth.

Jochen Biedermann, directeur général de l’Alliance mondiale des centres financiers internationaux (WAIFC), a exprimé son soutien à l’approche prospective du Vietnam. Il a souligné l’importance de renforcer les ressources financières pour alimenter la croissance future du pays.

Selon Jochen Biedermann, la création non pas d’un seul centre financier, mais d’un centre financier robuste est un pas dans la bonne direction. Il s’est dit convaincu qu’avec un système financier solide, le Vietnam pourrait devenir un leader mondial des exportations.

Par ailleurs, Jörn Siegle, vice-président de FrankfurtRheinMain GmbH, a souligné que la forte croissance économique récente du Vietnam rendait la création de centres financiers à la fois viable et nécessaire. Citant la transformation de la République de Corée en puissance financière, Siegle a affirmé que le Vietnam dispose d’une opportunité évidente, notamment s’il parvient à tirer parti des enseignements d’autres places financières mondiales pour élaborer une stratégie sur mesure.

Siegle a également souligné que le développement réussi d’une place financière exige du temps et implique non seulement des facteurs externes, mais aussi la participation active des investisseurs. Créer un environnement des investissements attractif et bâtir un écosystème financier bien connecté sont essentiels à la réussite. Avec une approche systématique et une stratégie claire, la place financière connaîtra sans aucun doute la croissance et le développement, a-t-il ajouté.

Sören Eversmeier, cofondateur de Finance Loop chez TechQuartier, a souligné l’opportunité pour le Vietnam de développer son secteur fintech. Face à la demande croissante de collaboration entre les institutions financières traditionnelles et les entreprises fintech innovantes, une place financière constituerait une plateforme clé pour stimuler l’innovation et la croissance économique à long terme.

L’expert a affirmé que TechQuartier soutient non seulement les startups fintech à Francfort et dans toute l’Allemagne, mais entretient également un réseau international en lien avec l’écosystème entrepreneurial vietnamien. La société invite régulièrement des entreprises fintech et des start-up à Francfort pour établir des liens avec des partenaires locaux et étendre leurs activités, a-t-il indiqué.

