Le passeport vietnamien grimpe de sept places : un nouvel élan pour le tourisme et l’intégration mondiale

Le passeport vietnamien a atteint la 84 e position sur un total de 199 pays et territoires dans le classement Henley Passport Index 2025, soit une progression significative par rapport au 91 e rang enregistré au premier trimestre de la même année et un bond de trois places par rapport à 2024.

Ce classement mondial, publié le 22 juillet par l’organisation Henley & Partners, marque l’une des plus fortes hausses du Vietnam depuis près de deux décennies.

Un indicateur de confiance internationale

Cette avancée de sept places dans le classement est perçue comme un signal fort, illustrant la reconnaissance croissante de la stabilité, du potentiel de développement et de la volonté d’ouverture du Vietnam sur la scène internationale. Henley Passport Index s’appuie sur les données exclusives de l’Association du transport aérien international (IATA) pour mesurer la liberté de circulation des citoyens à travers le monde.

L’indice évalue le nombre de destinations accessibles sans visa, avec un visa électronique (e-visa), un visa à l’arrivée (visa on arrival) ou une autorisation électronique de voyage (ETA). En 2025, les détenteurs du passeport vietnamien peuvent voyager sans visa traditionnel vers 51 destinations. Le passeport vietnamien rejoint ainsi la moyenne basse du classement global, tout en s’éloignant progressivement du groupe des passeports les moins puissants.

Les citoyens vietnamiens peuvent ainsi se rendre sans visa dans plusieurs pays d’Asie du Sud-Est (ASEAN) tels que Brunei, l’Indonésie, le Laos, le Cambodge, le Myanmar, la Thaïlande, Singapour et les Philippines. D’autres pays d’Afrique (Burundi, Cap-Vert, Djibouti, Guinée-Bissau, Kenya, Madagascar, Malawi, Tanzanie) ainsi que d’Amérique du Sud et d’Asie centrale (Bolivie, Suriname, Panama, Kirghizistan, Kazakhstan, Tadjikistan), sans oublier les Maldives et l’Iran, figurent également sur cette liste.

Un levier pour le tourisme et la coopération internationale

Le classement d’un passeport est souvent le reflet du dynamisme diplomatique bilatéral, de la transparence administrative et de la confiance qu’inspirent ses citoyens. Ces dernières années, le Vietnam a multiplié les avancées dans ces domaines : amélioration des dispositifs de sécurité aux frontières, généralisation des passeports électroniques, et négociations en cours pour des exemptions de visa bilatérales avec plusieurs pays d’Asie, d’Afrique et de la zone Pacifique.

Selon Hoang Nhân Chinh, chef du secrétariat du Conseil consultatif du tourisme (TAB), le Vietnam doit poursuivre ses efforts en renforçant ses partenariats stratégiques, notamment avec l’ASEAN, l’Union européenne et les grandes puissances, tout en concluant davantage d’accords d’exemption de visa. Il souligne également le rôle des voyageurs vietnamiens, appelés à respecter les lois, les coutumes et les cultures locales, contribuant ainsi positivement à l’image du pays à l’étranger.

De son côté, Vu Van Tuyên, directeur général de Travelogy Vietnam, rappelle que le classement d’un passeport dépend aussi du comportement de ses citoyens à l’étranger. Toute infraction à la loi, résidence illégale ou usage de faux documents peut compromettre les négociations bilatérales sur les visas.

Il ajoute que la modernisation administrative engagée par le Vietnam, notamment avec l’introduction des passeports biométriques, permettra de renforcer la sécurité documentaire, d’augmenter la transparence et de répondre aux standards internationaux. Ces évolutions renforcent la confiance des partenaires étrangers dans le système vietnamien.

Une aubaine pour le secteur touristique

Cette progression du passeport vietnamien représente une opportunité majeure pour l’industrie touristique, notamment pour le tourisme sortant (outbound). Elle facilite l’accès à de nombreux marchés internationaux, notamment les destinations prisées comme l’Union européenne, la République de Corée, le Japon ou encore l’Australie, grâce à des procédures de visa plus souples.

L’intégration de technologies modernes et de bases de données administratives fiables permet aux agences de voyages vietnamiennes de développer des offres haut de gamme, ciblant une clientèle aisée à la recherche d’expériences complètes : tourisme d’affaires, de santé, religieux, etc., vers des marchés exigeants comme l’Europe, l’Amérique du Nord ou l’Océanie.

Cette dynamique offre une impulsion importante au développement de produits touristiques à l’international, et renforce la compétitivité du Vietnam sur la carte mondiale du tourisme.

VNA/CVN