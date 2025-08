Réforme des visas : le Vietnam mise sur l’ouverture pour séduire les voyageurs

Photo : CTV/CVN

De nombreux pays l'améliorent pour renforcer leur compétitivité. Au Vietnam, les récentes réformes ambitieuses en matière de visas ne se contentent pas d’attirer davantage de visiteurs, elles ouvrent également de nouvelles perspectives de croissance pour l’économie nationale.

Un tournant décisif dans la politique de visa

L’entrée en vigueur, le 15 août 2023, de la loi amendée sur l’entrée, la sortie, le transit et le séjour des étrangers a marqué une avancée significative dans la politique vietnamienne en la matière. Le visa électronique (e-visa) permet désormais un séjour jusqu’à 90 jours, à entrée simple ou multiple, accessible à tous les ressortissants étrangers, sans distinction de pays ou de territoire. Il s’agit de l’un des dispositifs les plus ouverts jamais mis en place par le Vietnam, traduisant une volonté forte d’ouverture et d’intégration internationale.

Selon Pham Van Thuy, directeur général adjoint de l’Administration nationale du tourisme, "la politique de visa constitue aujourd’hui l’outil le plus déterminant dans la compétition mondiale pour l’attractivité des destinations, surtout dans le contexte de relance post-COVID-19 ".

Outre sa simplicité, le visa électronique vietnamien est reconnu pour sa transparence et son efficacité. Il permet d’alléger les procédures d’entrée, tout en réduisant les coûts et les délais. Le Vietnam continue également d’appliquer une politique d’exemption de visa unilatérale pour 12 pays développés, et bilatérale pour 15 autres, ce qui facilite l’accueil de touristes à fort pouvoir d’achat.

Plus récemment, le gouvernement a lancé une phase pilote d’exemption de visa de court séjour pour les citoyens de Pologne, de République tchèque et de Suisse, valable du 1er mars au 31 décembre 2025. Cette mesure stratégique vise à développer les flux touristiques en provenance d’Europe, tout en articulant la politique de visa avec les programmes de relance du tourisme.

Accélérer pour ne pas être distancé

Malgré les avancées, le Vietnam reste encore en retrait par rapport à plusieurs pays de la région. La Malaisie accorde l’exemption de visa à 166 pays, l’Indonésie à 169 et Singapour à 158, tandis que le Vietnam reste plus restrictif. Par ailleurs, certaines nations mettent en œuvre des dispositifs souples tels que le visa collectif à l’arrivée, ou encore l’exemption de visa pour les touristes MICE ou en transit.

Dans ce contexte, le Vietnam est appelé à élargir davantage sa liste d’exemptions, à simplifier les procédures et à réduire les frais de visa. Il s’agira également de mieux articuler cette politique avec les stratégies de promotion du commerce, de l’investissement et de l’éducation. L’objectif est de bâtir une politique de visa proactive, souple et réactive face aux évolutions du marché mondial.

Pour maximiser l’impact de cette politique, l’écosystème de promotion touristique devra être structuré de manière professionnelle. Le Vietnam mise actuellement sur la construction d’une marque nationale forte, " Vietnam - Beauté éternelle ", en renforçant la promotion numérique à travers les grandes plateformes internationales et en intégrant des technologies telles que l’intelligence artificielle et le Big Data.

Un levier de croissance à long terme

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam ambitionne de faire du tourisme un secteur clé de l’économie, représentant entre 10 et 12% du PIB national. Pour y parvenir, la réforme de la politique de visa doit se poursuivre avec vigueur, devenant un véritable "vaccin institutionnel " qui stimule l’ensemble de la chaîne de valeur touristique, de l’aviation au transport terrestre, en passant par l’hébergement, la gastronomie et la culture.

Une politique de visa efficace, c’est celle qui fait que les voyageurs se sentent déjà les bienvenus avant même leur arrivée. Elle n’a pas besoin de slogans grandiloquents pour séduire ; sa force réside dans son impact discret mais durable. Voilà le 'levier souple" qui permettra au Vietnam d’élargir les portes de son intégration touristique dans la décennie à venir.

VNA/CVN