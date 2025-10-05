Des moyens à la hauteur des ambitions

Les autorités sportives proposent, dans un projet de décret, d’augmenter allocations et indemnités d’entraînement, de compétition et d’instaurer de nouvelles politiques dédiées aux athlètes. Un véritable coup d’accélérateur à la conquête de grands rêves sur la scène internationale.

>> Nouvelle stratégie pour la formation des sportifs de haut niveau

>> Un vent d’espoir pour le sport professionnel

>> De nouvelles mesures phares pour promouvoir le sport professionnel

Photo : VNA/CVN

L’Autorité du sport du Vietnam a organisé début août dernier une conférence de consultation d’experts au sujet du projet de décret remplaçant le décret N°152 du gouvernement promulgué le 7 novembre 2018 sur les politiques pour les entraîneurs sportifs et les athlètes pendant les périodes d’entraînement et de compétition. Ce texte est considéré comme un coup de pouce très attendu, avec des propositions d’augmentation très importantes des salaires, des primes et des régimes nutritionnels.

Concrètement, la prime pour une médaille d’or olympique passerait de 350 millions à 3,5 milliards de dôngs, la médaille d’argent olympique de 220 millions à 1,75 milliard de dôngs, tandis que la médaille de bronze et la prime pour un record olympique passeraient de 140 à 875 millions de dôngs.

La prime pour une médaille d’or aux Jeux asiatiques (ASIAD) serait de 700 millions de dôngs (au lieu de 140 millions aujourd’hui), la médaille d’argent de 350 millions (85 millions), et la médaille de bronze ainsi que la prime pour un record des ASIAD de 175 millions (55 millions).

Pour les Jeux olympiques de la jeunesse, l’or serait réévalué de 80 à 400 millions, l’argent de 50 à 200 millions, et le bronze ou record de 30 à 100 millions de dôngs.

Au niveau régional, l’augmentation ne serait que d’environ 30% pour chaque palier de performance. Par exemple, une médaille d’or aux Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games) serait récompensée par 60 millions de dôngs, contre 45 millions aujourd’hui.

Allocations par cycle

Le projet de décret propose également de doubler les allocations pour les athlètes de l’équipe nationale, à 540.000 dôngs par jour, soit environ 16 millions de dôngs par mois. Les jeunes athlètes bénéficieraient de 430.000 dôngs par jour, soit environ 13 millions de dôngs par mois.

En matière de nutrition, les athlètes des sélections nationales verraient leur allocation portée à 405.000 dôngs par jour. S’ils sont convoqués pour préparer les SEA Games, les ASIAD ou les Jeux olympiques, les athlètes clés bénéficieraient d’un régime de 607.000 dôngs par jour pendant une durée maximale de 90 jours.

Photo : VNA/CVN

Le point saillant du texte, véritable rupture promettant de transformer entièrement la politique d’incitation au sport de haut niveau, est l’instauration d’une allocation spéciale mensuelle pour les athlètes ayant obtenu des performances exceptionnelles aux ASIAD et aux Jeux olympiques.

Le projet propose des montants d’une ampleur inédite : 40 millions de dôngs par mois pour les athlètes médaillés olympiques, 20 millions de dôngs par mois pour les athlètes médaillés d’or aux ASIAD, et 10 millions de dôngs par mois pour les athlètes ayant franchi les qualifications olympiques ou obtenu une médaille aux Jeux paralympiques. Cette allocation serait maintenue sur un cycle de quatre ans, à compter du moment où l’athlète atteint la performance jusqu’à l’édition suivante des Jeux.

Il ne s’agit plus d’une “prime à chaud” ponctuelle, mais bien d’une reconnaissance à la hauteur d’efforts extraordinaires. Ce niveau d’allocation ne répond pas seulement au besoin d’un revenu stable après l’instant de gloire, il aide aussi chaque athlète à se consacrer pleinement à l’entraînement, à maintenir sa forme et à continuer de contribuer.

Levier pour l’Olympisme

En réalité, la nouvelle politique ne crée pas seulement une motivation considérable pour les athlètes de haut niveau, elle encourage également les jeunes talents à poursuivre résolument leurs rêves. Les grilles de salaires, régimes nutritionnels et niveaux de primes tracent un parcours de carrière plus clair et attractif, aidant chaque individu et sa famille à croire que le talent et le sacrifice seront justement récompensés.

Lorsque les athlètes constatent que les niveaux d’incitation les plus élevés peuvent assurer la vie personnelle et familiale pendant plusieurs années, tous sont davantage déterminés à conquérir les scènes mondiale et continentale, plutôt que de s’arrêter au niveau régional. L’attrait des disciplines olympiques s’en trouvera d’autant renforcé. C’est précisément le levier nécessaire pour permettre au sport vietnamien de viser des objectifs plus ambitieux aux ASIAD et aux Jeux olympiques.

Comme l’a déclaré Nguyên Danh Hoàng Viêt, directeur de l’Autorité du sport du Vietnam, le projet de nouveau décret ne se limite pas à l’augmentation des salaires et des primes, mais inclut aussi d’importantes politiques telles que l’intégration des médecins, des nutritionnistes et des préparateurs physiques dans le dispositif de l’équipe nationale. Cela traduit une évolution de la pensée managériale, orientée vers la construction d’un écosystème sportif plus professionnel, scientifique et complet, se rapprochant des modèles avancés dans le monde.

Bien entendu, le principal défi reste celui des ressources. Toute proposition d’augmentation des dépenses doit recevoir l’aval et la coordination étroite des autorités de gestion financière. Néanmoins, les contenus essentiels du projet ont été finalisés et ont reçu un large accord de la part des experts, des entraîneurs et des athlètes des sélections nationales. Le nouveau décret devrait être soumis au gouvernement et pourrait être signé et promulgué dès le mois de novembre de cette année.

Avec des propositions concrètes, le nouveau décret promet de constituer un véritable coup d’accélérateur pour le sport vietnamien. Il ne s’agit pas seulement d’une révolution en matière de politique d’incitation, améliorant les conditions de vie des entraîneurs et des athlètes, mais aussi d’une contribution à la résolution des enjeux de long terme, comme l’attraction des talents pour conquérir de grands rêves sur la scène internationale.

Phuong Nga/CVN