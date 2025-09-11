Sports

Coup d’envoi du Championnat handisport national 2025

Le matin du 10 septembre, au Centre de services culturels et sportifs du quartier Tân Son Nhât, le Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec le Comité paralympique du Vietnam, a officiellement inauguré le Championnat national de natation, d’échecs, de boccia, de tir à l’arc et de judo pour personnes handicapées 2025.

Cette année, la compétition rassemble 9 délégations sportives venant des provinces et villes suivantes : Cân Tho, Dà Nang, Dông Nai, Dông Tháp, Hanoï, Hà Tinh, Thái Nguyên, Thua Thiên Huê et Hô Chi Minh-Ville, avec la participation de 317 entraîneurs et athlètes handicapés. Ce chiffre impressionnant témoigne du développement vigoureux du mouvement sportif dédié aux personnes handicapées dans tout le pays.

Selon le comité d’organisation, les compétitions se tiendront à différents sites de Hô Chi Minh-Ville, avec la natation et les échecs programmés du 10 au 13 septembre au Centre de services culturels et sportifs du quartier Tân Son Nhât, le tir à l’arc prévu du 11 au 12 septembre au Centre de services culturels et sportifs du quartier de An Dông Hôi, le boccia disputé du 11 au 13 septembre au Centre de services culturels et sportifs du quartier de Tân Thoi Hiêp, et enfin le judo organisé du 11 au 12 septembre au Centre de services culturels et sportifs du quartier de Hoà Hung.

Le Championnat national des sports pour personnes handicapées porte une valeur humaine profonde : il encourage non seulement les personnes handicapées à pratiquer une activité physique, à renforcer leur santé et à s’intégrer avec confiance dans la communauté, mais leur offre également l’opportunité de démontrer leurs talents, leur volonté et leur esprit de dépassement. Par le biais de cet événement, le message "Le sport pour tous - Personne n’est laissé de côté" continue de se propager, contribuant à bâtir une communauté bienveillante et solidaire.

En outre, cette édition revêt une importance professionnelle particulière : elle permet aux gestionnaires et aux entraîneurs d’évaluer la qualité de la formation et de sélectionner les meilleurs athlètes pour participer aux 13es Jeux paralympiques d’Asie du Sud-Est (ASEAN Para Games 2025) qui se tiendront en Thaïlande en janvier 2026.

Texte et photos : Quang Châu/CVN