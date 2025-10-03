Le Vietnam passe un cap aux Championnats asiatiques de natation 2025

L’équipe vietnamienne a fini jeudi 2 octobre les Championnats asiatiques de natation 2025 au pied du podium, et doit se contenter de la 4 e place du championnat continental, au cours duquel elle a remporté deux médailles d’or, sept d’argent et six de bronze.

>> Le Vietnam brille aux Championnats d’Asie du Sud-Est de natation en eau libre 2025

>> Huy Hoàng remporte le 1.500 m nage libre aux 11es Championnats d’Asie

>> Huy Hoàng rafle sa deuxième médaille d’or aux Championnats d’Asie de natation 2025

Photo : BVH/CVN

Nguyên Huy Hoàng s’est distingué comme le meilleur nageur vietnamien en remportant deux médailles d’or en nage libre longue distance.

Sur 800 m nage libre masculin, le jeune homme de 24 ans s’est imposé avec un temps de 7 minutes 57 secondes 58, devant l’Ouzbékistanais Sibirtsev (8 minutes 00 seconde 37) et le Chinois Haibo Xu (8 minutes 02 secondes 34).

Nguyên Huy Hoàng a également décroché l’or sur 1 500 m nage libre masculin en 15 minutes 15 secondes 01, loin devant l’Ouzbékistanais Ilya Sibirtsev, médaillé d’argent, en 15 minutes 23 secondes 35, et l’Indien Kushagra Rawat, médaillé de bronze en 15 minutes 30 secondes 88.

Outre le succès de Nguyên Huy Hoàng, l’étoile montante Nguyên Kha Nhi a remporté la médaille d’argent au 400 m nage libre féminin, en 4 minutes 25 secondes 50.

Un autre événement marquant pour le Vietnam lors de ces championnats a été la toute première médaille de bronze de l’équipe au relais mixte 4 x 100 m quatre nages, remportée par Trân Hung Nguyên, Pham Thanh Bao, Vo Thi My Tiên et Nguyên Thuy Hiên, avec un temps de 3 minutes 55 secondes 97.

Les trois premières places ont été attribuées à la Chine (28 médailles d’or), au Japon (5 médailles d’or) et à Hong Kong - Chine (3 médailles d’or).

VNA/CVN