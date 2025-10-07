Les footballeurs vietnamiens s’entraînent aux EAU pour les SEA Games et la Coupe d’Asie

L’équipe nationale de football des moins de 23 ans est partie mardi 7 octobre pour les Émirats arabes unis (EAU) pour un stage d’entraînement en vue des 33 es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games) en décembre et de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de l’AFC 2026.

Photo : VFF/CVN

L’entraîneur par intérim Dinh Hông Vinh a procédé à deux changements par rapport à l’effectif initial en raison de blessures. Le milieu de terrain Dinh Xuân Tiên a subi une surcharge musculaire à la cuisse, tandis que l’attaquant Nguyên Ngoc My a subi une blessure aux adducteurs. Les deux joueurs ont dû rester au Vietnam pour se soigner et récupérer.

Le staff technique a ensuite fait appel à Lê Dinh Long Vu de l’équipe SLNA FC et à Nguyên Lê Phat de l’équipe Ninh Binh FC pour les remplacer.

S’exprimant avant le départ, l’entraîneur par intérim a souligné que l’équipe suivait une feuille de route claire pour se préparer aux futures compétitions.

"Nous maintenons le cap pour la préparation des 33es Jeux d’Asie du Sud-Est et de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de l’AFC 2026", a déclaré Dinh Hông Vinh.

"Ce stage d’entraînement d’octobre s’inscrit dans un plan plus large qui comprend plusieurs étapes pour évaluer et finaliser l’effectif. L’entraîneur Kim Sang-sik a fourni des instructions tactiques détaillées. L’équipe se concentrera sur l’amélioration de la distribution du ballon, le maintien d’un bon espacement des formations et la création d’espaces derrière la ligne défensive adverse", a-t-il fait savoir.

Durant leur séjour aux Émirats arabes unis, les U23 du Vietnam disputeront deux matchs amicaux internationaux contre les U23 du Qatar, prévus les 9 et 13 octobre. Ces matchs sont considérés comme de précieuses occasions de tester l’équipe face à des adversaires de haut niveau.

"Ces deux matchs permettront au staff technique de mieux évaluer le potentiel individuel et l’adaptabilité, et d’identifier les joueurs les plus prometteurs afin de les présenter à l’entraîneur principal Kim Sang-sik, tandis que nous poursuivons la préparation des prochaines phases d’entraînement", a-t-il indiqué.

VNA/CVN