Le Vietnam honore les entreprises japonaises pour leurs contributions exceptionnelles

L'ambassade du Vietnam au Japon a organisé, le 22 novembre, une cérémonie solennelle pour décerner les certificats de mérite du Premier ministre vietnamien à Sojitz Corporation et Sumitomo Corporation, en reconnaissance de leur rôle remarquable dans le renforcement de l’amitié et de la coopération entre le Vietnam et le Japon.

Photo : VNA/CVN

Les distinctions prestigieuses ont été remises à Masayoshi Fujimoto, président-directeur général de Sojitz Corporation, et à Shingo Ueno, président-directeur général de Sumitomo Corporation, qui occupent également les postes de coprésidents du Comité économique Vietnam - Japon au sein de la Fédération des entreprises japonaises (Keidanren).

Lors de cet événement marquant, l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, a souligné le rôle crucial des entreprises japonaises dans l’approfondissement des relations économiques entre les deux pays. Il a réaffirmé l'engagement de l'ambassade à soutenir activement les entreprises, en vue de propulser les relations bilatérales vers de nouvelles hauteurs stratégiques.

Masayoshi Fujimoto, représentant Sojitz Corporation, a salué les 40 années de politique de renouveau (Doi Moi) du Vietnam, qui ont jeté les bases solides d’une collaboration fructueuse. Il a évoqué avec fierté les 20 ans de présence active de Sojitz au Vietnam, marquée par la création de plus de 25 coentreprises opérant dans divers secteurs clés. Fujimoto a également renouvelé l'engagement indéfectible de Sojitz en faveur d’un développement économique durable au Vietnam, tout en renforçant les liens amicaux entre les deux nations.

Initiative conjointe Japon - Vietnam

Photo : VNA/CVN

De son côté, Shingo Ueno a mis en lumière les contributions notables de Sumitomo dans des secteurs stratégiques tels que les parcs industriels, les centrales électriques, les produits chimiques, l'automobile et le développement urbain. Il a notamment attiré l’attention sur les récents investissements de l’entreprise dans les parcs industriels vietnamiens, qui ont permis d’attirer des entreprises manufacturières avec un investissement cumulé d'environ 6,1 milliards d'USD et de créer plus de 100.000 emplois.

Shingo Ueno a également mis en avant deux projets phares de Sumitomo. Ce sont le réseau de supermarchés à Hanoï, conçu pour moderniser la distribution alimentaire locale et le projet urbain Smart City dans le nord de Hanoï, un exemple d’intégration de technologies avancées dans l’aménagement urbain durable.

Ces initiatives, selon lui, marquent le début d’une ère d’innovation et de prospérité partagée entre les deux pays.

Les dirigeants des deux entreprises ont réitéré leur soutien à l’Initiative conjointe Japon - Vietnam, un cadre de collaboration visant à améliorer l’environnement d’investissement au Vietnam. Ils ont également dévoilé leurs projets futurs, incluant l’organisation de voyages d’affaires au Vietnam, l’exploration de nouvelles opportunités d’investissement et la promotion des échanges économiques bilatéraux.

Cet hommage rendu à Sojitz et Sumitomo souligne le rôle central des entreprises japonaises dans la croissance économique et le développement durable du Vietnam, tout en consolidant davantage les relations stratégiques entre Hanoi et Tokyo.

VNA/CVN