Les investisseurs japonais versent plus de 1,3 milliard d'USD à Hà Nam

Photo : CTV/CVN

Les représentants des entreprises ont évoqué leurs difficultés et formulé des recommandations concernant des questions telles que l'utilisation des terres dans les parcs industriels, la protection de l'environnement, la politique d'attraction des investissements de la province, la qualité des ressources humaines, les projets de logements sociaux, les projets d'infrastructures, l'approvisionnement en électricité et la sécurité dans les parcs industriels.

Ryoichi Nakagawa, conseiller du Japan Desk Ha Nam, a déclaré que les entreprises japonaises qui investissent dans la province de Hà Nam apprécient grandement l'environnement d'investissement de la province.

En particulier, les dirigeants, les départements, les branches et les secteurs de la province prêtent toujours attention et créent des conditions favorables pour que les entreprises produisent et fassent des affaires.

Cependant, il existe encore des lacunes et des limites dans les projets d'investissement, a-t-il dit, espérant que ces problèmes seront bientôt résolus efficacement.

Le chef du conseil d'administration Luu Trân Son a déclaré qu'à l'heure actuelle, il existe 107 projets d'investissement japonais d'une valeur de 1,3 milliard de dollars, ce qui représente un tiers du nombre total de projets d'IDE à Ha Nam.

Il a déclaré que le parc industriel Dông Van III de la province est conçu pour attirer particulièrement les investisseurs japonais. Depuis des années, les entreprises japonaises font toujours partie des investisseurs qui apportent des contributions majeures au budget de la province.

En écoutant les opinions des entreprises japonaises, Luu Trân Son a déclaré que dans les temps à venir, le conseil d'administration renforcera la coordination avec les départements, les agences et les autorités locales pour résoudre les préoccupations des entreprises, créer des conditions favorables pour qu'elles stabilisent la production et les affaires et développent leurs opérations dans la province.

Hà Nam abrite désormais huit parcs industriels, attirant 604 projets d'investissement, dont 356 projets d'investissement direct étranger (IDE) d'une valeur de près de 6,18 milliards de dollars.

VNA/CVN