Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà reçoit le Pdg du groupe japonais Sumitomo

Photo : VNA/CVN

Trân Hông Hà a souligné le développement positif du partenariat stratégique intégral Vietnam-Japon, qui constitue un fondement solide pour obtenir des résultats importants et complets dans la coopération économique entre les deux nations.

Reconnaissant les réalisations du groupe Sumitomo dans divers secteurs au Vietnam, le vice-Premier ministre a encouragé le groupe et les localités vietnamiennes à poursuivre le développement de nouveaux projets dans l'avenir.

Les projets de Sumitomo doivent répondre aux défis du changement climatique, prévenir les catastrophes naturelles et assurer la durabilité et l’efficacité des investissements, a demandé Trân Hông Hà, en appelant le groupe à partager des expériences japonaises en matière d'adaptation au changement climatique et de prévention des inondations et glissements de terrain.

Les discussions ont également porté sur la proposition d'investissement de Sumitomo dans le projet de centrale électrique à turbine à gaz naturel liquéfié (GNL) de Van Phong 2, ainsi que sur la résolution des obstacles pour accélérer la mise en service de la ligne de métro n°1 (Bên Thành-Suôi Tiên) à Hô Chi Minh-Ville.

De son côté, Shingo Ueno a présenté un rapport détaillé sur les projets du groupe au Vietnam, couvrant l'industrie manufacturière, l'énergie, l'investissement dans les parcs industriels, le développement de villes intelligentes et les réseaux ferroviaires urbains.

Le groupe Sumitomo a investi dans quatre parcs industriels au Vietnam, générant environ 90.000 emplois. Il a mis en service la centrale thermique de Van Phong 1 et s'efforce activement de surmonter les défis pour finaliser le projet de la ligne de métro n°1 (Bên Thành-Suôi Tiên).

Actuellement, Sumitomo concentre ses efforts sur la préparation du projet de ville intelligente au Nord de Hanoï, la construction du parc industriel à l'est de Thanh Hoa, et l'élaboration d'une proposition d'investissement pour le projet de centrale électrique à turbine à GNL de Van Phong 2.

