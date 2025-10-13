Hanoï s'apprête pour le 18e Congrès de son organisation du Parti

La capitale vietnamienne, Hanoï, est en pleine effervescence alors que l'organisation du Parti, les autorités et la population se mobilisent activement pour un événement politique majeur : le 18 e Congrès de l’organisation du Parti de Hanoï, pour le mandat 2025-2030.

Ce jalon crucial ouvre une nouvelle ère de développement, animée par l'ambition de propulser Hanoï, affirmant son rôle de centre politique et de cœur battant du pays. La capitale millénaire, reconnue pour son histoire héroïque, sa civilisation et sa modernité, ambitionne de devenir un fer de lance dans la réalisation des objectifs de développement national à l'horizon 2030, avec vision jusqu'en 2045.

Cinq années de résilience et de progrès fulgurants

Au cours des cinq dernières années, malgré un contexte mondial et national complexe et imprévisible, marqué par l'impact sans précédent de la pandémie de COVID-19, l'organisation du Parti, les autorités et les habitants de Hanoï ont fait preuve de solidarité, du courage et de l’intelligence pour surmonter les défis et de mener à bien la mise en œuvre de la Résolution du 17e Congrès. La ville a non seulement atteint, mais aussi dépassé, la plupart de ses objectifs, dont quatre ont été réalisés avec un à deux ans d'avance.

L'économie de la capitale a maintenu un rythme de croissance robuste, affichant une moyenne annuelle de 6,57%, soit 1,1 fois la moyenne nationale. Le Produit intérieur brut régional (PIBR) devrait atteindre 63 milliards de dollars en 2025, avec un PIBR par habitant avoisinant les 7.200 dollars. Hanoï se distingue particulièrement comme un pôle d'attraction majeur pour les investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam, conservant sa position de leader national depuis 1986. Le cumul des IDE s'élève à environ 61,5 milliards de dollars, répartis sur 7 710 projets actifs, plaçant Hanoï au deuxième rang national.

L'édification et la rectification du Parti et du système politique ont été une priorité absolue et ont été menées avec une détermination sans faille. Hanoï est citée en exemple national pour la rationalisation de son appareil organisationnel, visant une efficacité accrue. La ville a achevé le modèle expérimental d'administration urbaine et a entrepris la réorganisation des unités administratives de niveau communal à une échelle sans précédent. Les domaines socioculturels ont enregistré des progrès remarquables, et la protection sociale a été pleinement garantie. L'indice de développement humain (IDH) de Hanoï a atteint 0,829 en 2024, le plus élevé du pays. La même année, Hanoï a éradiqué la pauvreté multidimensionnelle selon ses propres normes et a éliminé les logements précaires. La défense et la sécurité ont été maintenues, l'ordre social garanti, et la position et la réputation de la capitale n'ont cessé de croître.

Bâtir une capitale du patrimoine culturel, civilisée et moderne

Nguyên Van Phong, secrétaire permanent adjoint du Comité du Parti de Hanoï, a insisté sur l'importance particulière de cet événement pour le développement de la capitale dans cette nouvelle phase historique, tant pour Hanoï que pour le pays. Il a noté que, contrairement aux congrès précédents, les conditions politiques, juridiques, de planification et les tendances contemporaines n'avaient jamais été aussi favorables au développement de Hanoï.

Sur le plan politique, la Résolution n°15-NQ/TU du 5 mai 2022 du Bureau politique a défini les orientations et les tâches de développement de la capitale Hanoï à l'horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045. Fort de cette résolution, le gouvernement a soumis à l'Assemblée nationale la Loi sur la capitale (amendée), qui offrira un cadre institutionnel propice au développement de Hanoï. Le gouvernement a également promulgué le Plan global d'aménagement de la capitale Hanoï à l'horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2050, et l'ajustement du Plan global de Hanoï à l'horizon 2045, avec une vision jusqu’en 2065.

Une nouveauté majeure réside dans le fait que le Comité du Parti de la ville élaborera immédiatement un programme d'action et un programme de travail pour la mise en œuvre de la Résolution, qui pourront être publiés juste après le Congrès. Le Comité du Parti n'émettra que deux programmes de travail : le premier inclura 62 tâches, projets et plans axés sur la construction du Parti et du système politique, tandis que le second programme de travail comprendra 122 tâches, projets et plans de mise en œuvre. Ce dernier identifiera notamment 18 groupes d'ouvrages et de projets à démarrer et à achever au cours du mandat, avec un investissement total d'environ 5 millions de milliards de dongs, dont 20% proviendront du budget de l'État, le reste étant des ressources sociales, a fait savoir M. Phong.

Le 18e Congrès de l’organisation du Parti de Hanoï est attendu comme un événement placé sous le signe de la "Solidarité - Démocratie - Discipline - Percée - Développement".

Hanoï ambitionne de devenir d'ici 2030 une capitale "de patrimoine culturel - civilisée - moderne", une ville verte et intelligente, un véritable carrefour de l’élite culturelle. Elle aspire à une intégration profonde à l'échelle internationale, avec une haute compétitivité, et un niveau de développement comparable à celui des capitales des pays développés de la région.

Hanoï se positionnera comme un centre et un moteur de développement pour le Delta du fleuve Rouge et la région du Nord, un pôle de croissance jouant un rôle de premier plan dans l'économie nationale, avec une influence régionale. La capitale deviendra un grand centre économique et financier, un centre majeur de culture, d'éducation et de formation, de santé, de science, de technologie et d'innovation. Sa politique et sa société seront stables, une ville paisible où les habitants seront heureux.

La vision pour 2045 prévoit que Hanoï sera une ville connectée mondialement, offrant un niveau de vie et une qualité de vie élevés, avec un PIBR par habitant de plus de 36 000 dollars, comme le propose le projet de document du Congrès.

