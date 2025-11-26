"Photo tour", un parcours renforçant la coopération culturelle Vietnam - Laos

Les autorités de la province de Champasak et le consulat général du Vietnam à Pakse (Laos), en collaboration avec le magazine Heritage de la compagnie aérienne Vietnam Airlines, ont organisé du 21 au 27 novembre, un "photo tour" en l’honneur du 50 e anniversaire de la Fête nationale du Laos.

Photo : VNA/CVN

Ce programme vise à promouvoir les célèbres destinations touristiques du Laos et à renforcer la coopération culturelle, touristique et les échanges entre les deux peuples, contribuant ainsi à la consolidation des relations spéciales Vietnam - Laos.

Il s'agit de la première fois que le magazine Heritage organise ce type de voyage, combinant la photographie et le tourisme, dans le Sud du Laos. L'événement réunit de nombreux photographes et blogueurs de voyage renommés du Vietnam.

Les paysages uniques de la province de Champasak, tels que le site du patrimoine mondial Wat Phou, les chutes de Fane et Nheuang, les chutes de Somphamit (Liphi) et la zone des 4.000 îles, ainsi que les jardins de cafetiers sur le plateau des Bolaven, ont servi de sources d'inspiration aux artistes.

Au cours de leur périple, la délégation a visité le Parc national de Hin Nam No au Laos, reconnu comme site du patrimoine naturel mondial transfrontalier avec le Parc national de Phong Nha - Ke Bàng du Vietnam. Les œuvres produites (photos, vidéos, articles) lors du programme seront publiées sur les plateformes du magazine Heritage.

Dans le cadre du programme, la délégation a été reçue par Phimphone Phandanouvong, vice-président du Comité populaire de la province de Champasak et la consule générale vietnamienne Ta Phuong Dung.

VNA/CVN