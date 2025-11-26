Promotion de la culture vietnamienne auprès des amis internationaux au Laos

Le 25 novembre à Vientiane, l'Association des femmes du ministère lao des Affaires étrangères a organisé un goûter réunissant des diplomates femmes, des épouses de chefs de mission et des représentantes d'organisations internationales au Laos.

Photo : Xuân Tu/VNA/CVN

Cette année, le stand de l'ambassade du Vietnam, placé sous le thème "80 ans de diplomatie vietnamienne : paix et développement", a présenté de manière concise mais vivante l'image du Vietnam, sa culture et ses réalisations, tout en soulignant la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale Vietnam - Laos. Les performances artistiques de la délégation vietnamienne ont laissé une forte impression par leur sensibilité et leur qualité.

S'exprimant auprès de l'Agence Vietnamienne d'Information, l'ambassadrice d'Indonésie au Laos, Grata Endah Werdaningtyas, a salué les prestations vietnamiennes, estimant qu'elles combinaient harmonieusement mise en scène et musique. Selon elle, le numéro Còn gì đẹp hơn, qui évoque la résistance vietnamienne, a transmis avec force l'héroïsme et les sacrifices du peuple vietnamien. Elle a ajouté que le thème choisi cette année par l'ambassade du Vietnam reflétait l'image d'un pays dynamique et créatif, qui affirme de plus en plus sa place dans la région.

Le stand gastronomique vietnamien a également attiré l'attention avec de nombreux plats traditionnels, ainsi qu'un magnifique plateau de fruits finement sculptés, illustrant toute la richesse de la cuisine vietnamienne.

Ayant vécu trois ans au Vietnam, l'ambassadrice des États-Unis au Laos, Heather Variava, a exprimé son affection pour la cuisine vietnamienne et son admiration pour l'élégance de l'áo dài.

Cet événement annuel de diplomatie culturelle vise à renforcer les échanges, la compréhension mutuelle et la solidarité entre les pays de la région et du monde.

VNA/CVN